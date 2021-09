BOUYGUES : BOUYGUES A DÉPOSÉ UNE OFFRE POUR LE RACHAT D’EQUANS

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS, 07/09/2021

BOUYGUES A DÉPOSÉ UNE OFFRE POUR LE RACHAT D’EQUANS

Bouygues a déposé le 6 septembre 2021 une offre non engageante auprès d’Engie en vue de racheter Equans.

Ce projet de rachat d’Equans s’inscrit dans la démarche stratégique de Bouygues visant à faire émerger au sein du Groupe un acteur fort des services multi-techniques.

Comme il l’a annoncé le 26 août dernier lors de la publication de ses résultats semestriels, Bouygues n’aura pas recours à une augmentation de capital pour financer cette acquisition.

Le processus de cession organisé par le vendeur est concurrentiel et confidentiel. Bouygues informera le marché en temps utile si cela s’avère nécessaire.

