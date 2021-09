Open Dutch Fiber choisit Solutions 30 en tant que partenaire pour le déploiement de son réseau FTTH aux Pays-Bas

English French Dutch

Signature d’un accord-cadre de 5 ans pour accompagner les ambitions de Open Dutch Fiber.

Open Dutch Fiber, plate-forme indépendante financée par KKR et Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), a sélectionné Solutions 30 comme l’un de ses principaux partenaires pour déployer son réseau très haut débit FTTH aux Pays-Bas, sur des zones urbaines et/ou à forte densité de population, afin d’offrir des connexions par fibre optique de grande qualité aux ménages néerlandais.

Open Dutch Fiber a confié à Solutions 30 le déploiement de la FTTH pour plusieurs projets dans les années à venir, le premier d’entre eux débutant dès le dernier trimestre de cette année.

Cet accord-cadre ouvre une nouvelle phase de développement pour Solutions 30 aux Pays-Bas et démontre la capacité de l’entreprise à dupliquer le modèle économique vertueux adopté en France.

Commentant cet accord, Michael Griffioen, Chief Executive Officer d’Open Dutch Fiber, déclare : « Comme nous, Solutions 30 est un nouvel acteur ambitieux sur le marché néerlandais. Le savoir-faire de Solutions 30 en déploiement de réseaux fibre dans les zones urbaines à l’international nous donne l’opportunité de développer rapidement nos ambitions aux Pays-Bas. »

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer de Solutions 30, indique pour sa part : « Nous remercions Open Dutch Fiber pour sa confiance. L’expertise de Solutions 30 en déploiement de fibre optique, acquise sur les marchés français, polonais et espagnol, va être un atout essentiel pour accompagner la montée en puissance rapide des déploiements de FTTH aux Pays-Bas. Nous sommes totalement prêts à traduire nos engagements en actes et très fiers de faire partie d’un projet aussi important pour le pays. Ce succès est clé pour notre groupe et prouve la pertinence de notre stratégie de développement qui connaît une belle dynamique dans toute l’Europe ».

À propos de Open Dutch Fiber

Open Dutch Fiber est l’entité indépendante pour la construction et le déploiement de réseaux ouverts de fibre optique jusqu’au domicile. Son ambition est de fournir à 1 million de foyers néerlandais le haut débit en FTTH d’ici cinq ans, en se concentrant principalement sur les zones urbaines et à forte densité de population. T-Mobile est le premier utilisateur majeur du réseau. Cela va permettre à encore plus de foyers aux Pays-Bas d’avoir accès à l’Internet très haut débit via une infrastructure ultra-moderne. Open Dutch Fiber a été fondée début 2021 avec KKR Infrastructure et DTCP comme actionnaires.

À propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 700 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 SE est cotée à l’Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF 120 | CAC Mid 60. Visitez notre site Web pour plus d’informations : www.solutions30.com





Contact

Actionnaires individuels :

Relations actionnaires - Tél : +33 1 86 86 00 63 | shareholders@solutions30.com

Analystes/investisseurs :

Nathalie Boumendil - Tél : +33 6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse - Image 7 :

Leslie Jung - Tél : +44 7818 641803 - ljung@image7.fr

Flore Larger - Tél : +33 6 33 13 41 50 - flarger@image7.fr

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Pièce jointe