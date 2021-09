Open Dutch Fiber kiest Solutions 30 als partner voor de aanleg van glasvezelnetwerken in Nederland, Fiber to the Home (FTTH)

English French Dutch

Masterovereenkomst van vijf jaar ondertekend om de ambitie van Open Dutch Fiber te helpen realiseren.

Open Dutch Fiber, een onafhankelijk platform dat wordt gefinancierd door KKR en Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), heeft Solutions 30 gekozen als een van zijn belangrijkste partners voor de uitrol van Fiber to the Home (FTTH) netwerken in stedelijke en dichter bevolkte gebieden in Nederland, om Nederlandse huishoudens van hoogwaardige breedbandverbindingen te voorzien.

In opdracht van Open Dutch Fiber zal Solutions 30 de komende jaren FTTH uit te rollen in het kader van diverse projecten, waarvan het eerste in het vierde kwartaal van dit jaar van start zal gaan.

Deze overeenkomst luidt een nieuwe groeifase in voor Solutions 30 in Nederland en toont aan dat het bedrijf in staat is om het geslaagde ondernemingsmodel dat het in Frankrijk toepast te kopiëren.

Michael Griffioen, CEO van Open Dutch Fiber, zei over de overeenkomst het volgende: “Solutions30 is net zoals wij een ambitieuze nieuwe speler op de Nederlandse markt. Dankzij de kennis die Solutions30 heeft vergaard bij de uitrol van glasvezelnetwerken in stedelijke gebieden overal in Europa, zullen wij onze ambities in Nederland kunnen waarmaken.”

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer van Solutions 30, verklaarde: “We willen Open Dutch Fiber bedanken voor hun vertrouwen. De expertise van Solutions30 bij de uitrol van glasvezel op de Franse, de Poolse en de Spaanse markt zal een belangrijke troef zijn om de snelle opschaling van de FTTH-uitrol in Nederland te ondersteunen. We zijn helemaal klaar om onze beloften in te lossen en zijn bijzonder trots te mogen meewerken aan zo'n belangrijk project voor dit land. Dit succes is van strategisch belang voor onze groep, en het bevestigt de relevantie van onze groeistrategie, die overal in Europa in een stroomversnelling zit.

Over Open Dutch Fiber

Open Dutch Fiber is de onafhankelijke partij voor de bouw en uitrol van open FTTH-netwerken. Hun doel is binnen vijf jaar 1 miljoen Nederlandse huishoudens van breedband FTTH te voorzien, waarbij de focus zal liggen op stedelijke en dichter bevolkte gebieden. T-Mobile is de eerste grote huurder van het netwerk. Hierdoor zullen nog meer huishoudens in Nederland toegang krijgen tot supersnel internet via de modernste infrastructuur. Open Dutch Fiber werd begin 2021 opgericht met KKR Infrastructure en DTCP als aandeelhouders.

Over Solutions 30 SE

De groep Solutions 30 is Europees leider in oplossingen voor nieuwe technologieën. Haar doel is de technologische veranderingen die ons dagelijks leven transformeren toegankelijk te maken voor particulieren en bedrijven: gisteren IT en internet, vandaag digitaal en morgen de technologieën die de hele wereld onderling steeds meer in real-time verbinden. Sinds de oprichting werden meer dan 30 miljoen interventies uitgevoerd door een netwerk van meer dan 15 700 plaatselijke technici. Vandaag is Solutions 30 actief in heel Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, het Iberisch Schiereiland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Het aandelenkapitaal van Solutions30 SE bestaat uit 107 127 984 aandelen, gelijk aan het aantal stemmen dat theoretisch kan worden uitgebracht.

Solutions30 SE is genoteerd aan de Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices: MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME | SBF 120 | CAC Mid 60. Bezoek onze website voor meer informatie: www.solutions30.com

