Théâtre musical : L’enfant derrière le miroir

MONTRÉAL, 07 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spectacle multidisciplinaire, L’enfant derrière le miroir conjugue la magie du théâtre à la musique, la chorégraphie au body painting pour mieux faire acte de libération. Connexion à ses rêves d’enfant grâce à la création, il s’agit d’une invitation à la traversée du miroir qui attend le public le 25 septembre à 19h au Bain Mathieu. À partir du livre du même nom qu’elle publiait en 2020, Mariana Djelo Baldé signe une première œuvre scénique qui prend vie en chants et en danses, dans une fresque littéraire où les corps forment un canevas d’exception.



Synergie créatrice, ce théâtre musical réunit des artistes à la fine pointe des nouveaux talents de la scène. C’est avec une artiste qui se distingue par ses œuvres musicales à Montréal, Rebecca Jean de même que la jeune comédienne Aza Kaöna que l’autrice y interprète son texte. Une prestidigitation théâtrale d’autant plus efficace grâce à la chorégraphie de Fabian Silguero. Celle-ci sera performée de concert avec des danseurs et danseuses aux parcours multiples et effervescents, Lucca Bella, Olivia Jean, Nougaye Dubois, de même que Juan Sebastian Hoyos et Casey Jussaume.

Avec L’enfant derrière le miroir, le théâtre musical devient ici par l’interaction avec le public la clé d’un autre regard sur la santé mentale. « Le 25 septembre, donnons-nous un espace sécuritaire pour libérer notre parole, nos corps, dit l’autrice au sujet du spectacle. Après des mois de confinement, je pense qu’on a besoin de s’approprier nos expériences et de les mettre à l’honneur. »

À propos de l’autrice

Autrice établie à Montréal, Mariana Djelo Baldé s’affirme sur la scène littéraire montréalaise par ses contes. Elle a fait paraître en 2020 son premier livre, L’enfant derrière le miroir. Celui-ci connaît une diffusion dans toute la francophonie et constitue aujourd’hui l’inspiration à cette œuvre théâtrale. Amoureuse de l’expression culturelle et formée en art-thérapie, elle compte en outre plus de 10 années d’expérience en accompagnement par l’action artistique.