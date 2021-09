D-BOX annonce un prêt de 1 000 000$ en vertu du Programme de crédit pour les secteurs très touchés

English French

MONTRÉAL, 07 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), un chef de file mondial de l’industrie du divertissement haptique et immersif, annonce aujourd’hui la clôture d’un prêt avec la Banque Nationale du Canada (« BNC ») dans le cadre du Programme de crédit pour les secteurs très touchés (« PCSTT ») offert par la Banque de Développement du Canada (« BDC »).



Le prêt est une facilité de crédit non rotatif de 1 000 000 $ basée sur une période d'amortissement linéaire de 10 ans avec un taux d'intérêt de 4 % à échéance le 7 septembre 2024 (le « Prêt PCSTT »). Le produit du Prêt PCSTT sera utilisé pour les besoins en fonds de roulement afin de continuer à soutenir les initiatives de croissance commerciale de D-BOX. Les modalités de remboursement du Prêt PCSTT sont les suivantes : intérêts seulement pour la première année, et capital et intérêts pour les années subséquentes. Le Prêt PCSTT est garanti par une hypothèque de premier rang et des sûretés sur tous les actifs de la Société et de sa filiale américaine, et est garanti par la BDC.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l’ensemble du corps et en stimulant l’imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L’haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. Visitez D-BOX.com

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER :

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Stéphane Vidal David Montpetit Vice-président, Marketing et communications Chef des finances 450 442-3003, poste 373 450 442-3003, poste 296 svidal@d-box.com dmontpetit@d-box.com

MISE EN GARDE CONCERNANT L’INFORMATION PROSPECTIVE



Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses résultats financiers et de sa situation ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans présent communiqué de presse, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialise. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment ceux qui sont exposés à la rubrique « Facteurs de risques » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 mars 2021, dont une copie est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que laissent entrevoir les énoncés prospectifs. La Société n’a pas l’intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, d’événements ou de circonstances subséquents ou pour toute autre raison, et elle n’est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf si les lois applicables l’y obligent.