Bombardier tiendra un événement virtuel le mardi 14 septembre 2021, célébrant le meilleur de l’innovation en aéronautique

MONTRÉAL, 07 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a l’honneur d’inviter les membres de la communauté internationale à un événement virtuel spécial qui se tiendra à 11 h (HAE), le mardi 14 septembre 2021.



Cette grande rencontre virtuelle célébrera le meilleur de l’innovation en aéronautique et les avions d’affaires les plus vendus de Bombardier.

Tous ceux et celles qui souhaitent participer à cet événement en ligne exclusif peuvent s’inscrire ici.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Nouvelles et information à bombardier.com ou, sur Twitter, à @Bombardier.

Visitez le site de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe.

Bombardier est une marque déposée de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Marie-Andrée Charron

Bombardier

marie-andree.charron@aero.bombardier.com

+1-514-855-5001, poste 26493