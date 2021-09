Association canadienne du vapotage : Le Canada s'oriente vers une interdiction des arômes de vapotage sans compassion pour ceux qui cherchent des alternatives de réduction des méfaits

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 07 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le projet d'anéantissement de l'industrie canadienne du vapotage par une interdiction des arômes a choqué les nations du monde entier. Alors qu'il était autrefois un leader dans la réduction des méfaits du tabac, le Canada envisage maintenant une approche régressive de la réglementation, tandis que d'autres pays du Commonwealth adoptent le vapotage. Le vapotage bénéficie d'un soutien croissant de la part des communautés universitaires et scientifiques, tandis que d'éminentes autorités luttent contre le tabagisme s'inquiètent des réglementations flagrantes qui ont été imposées aux acteurs du secteur et aux consommateurs. Ces partisans reconnaissent l'extraordinaire potentiel de réduction des dommages du vapotage. Le message qui résonne dans toute la communauté du vapotage est l'importance de la vie humaine et de la santé mentale et physique de ceux qui cherchent à réduire les dommages et à améliorer leur qualité de vie.



Le tabagisme touche tous les domaines de la vie d'une personne, car il a des répercussions importantes sur la santé, les finances, les relations et l'hygiène personnelle. Lorsqu'une personne envisage les multiples façons d'éradiquer le tabac de sa vie, une couche invisible s'ajoute à l'équation : le poids du tabagisme sur sa santé mentale. Plusieurs facettes sont touchées, où la santé mentale devient un fardeau à affronter, parallèlement aux symptômes physiques qui sont vécus lorsqu'une personne arrête de fumer.

Les fumeurs se sentent souvent inférieurs à eux-mêmes en raison de leur dépendance, de leur incapacité à arrêter de fumer et des problèmes généraux liés au tabagisme. Il est rare qu'un membre de la famille ou un collègue reconnaisse les difficultés inhérentes au fait de se libérer de l'emprise du tabac. Lorsqu'une personne s'engage enfin à arrêter de fumer, "elle peut également constater des améliorations de sa santé mentale, comme une réduction des symptômes d'anxiété et de dépression." Il est vital pour leur vie et pour leur entourage de comprendre le niveau de difficulté lié à l'arrêt du tabac, et la raison pour laquelle une approche de réduction des méfaits est nécessaire pour soutenir leurs initiatives.

"Le vapotage est jusqu'à 95 % moins nocif que le tabagisme et deux fois plus efficace que la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN). Pourtant, une grande partie du public canadien croit à tort que le vapotage est aussi ou plus nocif que le tabagisme. Il est essentiel que le public comprenne le véritable risque relatif du vapotage. L'objectif de la communauté du vapotage est d'offrir aux fumeurs une alternative de réduction des méfaits. Sans la confiance des consommateurs, l'adoption du vapotage par les fumeurs sera moindre. En tant que nation de réduction des méfaits, le Canada doit s'assurer que les fumeurs reçoivent des informations claires et qu'un outil efficace de réduction des méfaits ne soit pas invalidé par des perceptions erronées. La suppression des arômes, un élément essentiel pour rester non-fumeur, va pousser des milliers de Canadiens à recommencer à fumer", a déclaré Darryl Tempest, directeur exécutif de la CVA.

Les fumeurs font partie de notre famille, de nos amis et de nos collègues de travail. En tant que nation de réduction des méfaits, le Canada doit les soutenir, avec soin et compassion, en appuyant le produit de réduction des méfaits qu'ils ont choisi. Le vapotage est devenu une bouée de sauvetage pour le million de Canadiens qui ont cherché une alternative à la cigarette traditionnelle. S'il est soutenu adéquatement, le vapotage a le potentiel de réduire les taux de tabagisme plus rapidement qu'on ne le croyait auparavant.

L'Association canadienne du vapotage (ACV) est une organisation nationale enregistrée, sans but lucratif, établie comme porte-parole de la communauté du vapotage sans but lucratif, qui se veut le porte-parole de l'industrie canadienne indépendante du vapotage. L'ACV représente plus de 200 entreprises de vapotage au détail et en ligne au Canada n'a aucun financement ou affiliation avec les compagnies de tabac ou leurs affiliés. La CVA agit en tant que de liaison avec les gouvernements fédéral et provinciaux sur toutes les questions législatives et questions législatives et réglementaires liées à l'industrie indépendante du vapotage.

