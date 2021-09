English French

TORONTO and BROSSARD, Québec, 07 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitfarms Ltd. (Nasdaq : BITF / TSXV : BITF), société de minage de bitcoins cotée en bourse qui alimente à l’heure actuelle plus de 1 % du réseau Bitcoin au moyen d’hydroélectricité verte à plus 99 %, annonce aujourd’hui qu’elle a conclu une entente avec la Ville de Sherbrooke (Québec) concernant un projet global visant l’atteinte d’une capacité de 96 MW d’hydroélectricité de façon rapide. L’entente conclue avec la Ville permet à Bitfarms d’avancer vers ses objectifs de croissance de 3 Exahash d'ici le premier trimestre de 2022 et de 8 Exahash d'ici la fin de l'année 2022, tout en répondant aux préoccupations des résidents concernant les émissions sonores.



En vertu de l’entente, les installations actuelles de Bitfarms situées sur la rue de La Pointe seront remplacées par de nouvelles installations qui accueilleront de l’équipement de minage de dernière génération optimisé afin de générer davantage de revenus et de réduire la consommation d’énergie. Dans le but de répondre aux préoccupations liées aux émissions sonores, les nouvelles installations seront situées dans des endroits plus éloignés, seront équipées, si nécessaire, d’un système de contrôle sonore qui permettra à Bitfarms d’ajuster ses activités et de réduire le niveau sonore en temps réel.

« La Ville, ses résidents et Bitfarms ressortent tous gagnants de cette entente », a déclaré Emiliano Grodzki, chef de la direction de Bitfarms. « Nous comprenons les inconvénients occasionnés aux citoyens de Sherbrooke qui ont été touchés par le bruit de notre installation de la rue de la Pointe. Nous avons investi des ressources considérables afin d’être à l'écoute de leurs attentes et nous nous engageons à les rencontrer pour répondre à leurs préoccupations. Bitfarms est une société engagée en matière de responsabilité sociale, tant à l’échelle mondiale qu’au sein des collectivités dans lesquelles elle exerce des activités. La Ville de Sherbrooke est importante pour nous, et cette entente démontre notre volonté de travailler en collaboration avec les collectivités locales et de les appuyer tout en respectant nos objectifs de croissance, a ajouté M. Grodzki.

