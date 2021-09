Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote 8.9.2021 klo 8.30

Ovaron elokuun raportti – vuokrasalkun vuokrausaste 95,64 %

Ovaron asuntomyynnit ja Vuokrasalkun vuokrausaste

Ovaro julkaisee kuukausittain Vuokrasalkun neliöpohjaisen vuokrausasteen sekä tiedot asuntojen myyntimääristä. Elokuussa Ovaro myi 11 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 2,6 M€. Vuoden 2021 alusta yhtiö on myynyt yhteensä 166 asuntoa velattomilta hinnoiltaan 21 M€.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:

Ovaron elokuun vuokrausaste oli 95,64 prosenttia. Asuntoja vapautui ennakoitua enemmän, jonka vuoksi vuokrausaste hieman aleni. Vuokraustoiminta on sujunut koko vuoden hyvin. Ovaro on hyötynyt muuttuneen markkinatilanteen takia suurempien vuokra-asuntojen vahvistuneesta kysynnästä. Suomessa on ollut nähtävissä vuokra-asuntojen kysynnän kasvua, mikä on näkynyt vapautuvien vuokra-asuntojen täyttymisessä kaikissa kokoluokissa. Asuntomyynnit toteutuivat ennusteen mukaisesti.

Vuokrasalkun neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste:

30.8.2021 31.7.2021 31.12.2020

95,64 % 96,21 % 93,7 %

Helsinki 8.9.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050 329 2563

Jakelu: Nasdaq, www.ovaro.fi, tärkeimmät tiedotusvälineet

Yhteystiedot

Osoite: Mannerheimintie 103 b, 00280 Helsinki Finland

www: https://ovaro.fi/fi/