Coloplast åbner ny fabrik i Costa Rica

English Danish

Coloplast åbner i dag sin første fabrik i Mellemamerika for at understøtte den globale vækst hos selskabet, som udvikler og producerer hjælpemidler, herunder stomiposer og katetre, til mennesker med intime sundhedsbehov.

Fabrikken er placeret i Cartago, Costa Rica, og skal i første omgang producere selskabets stomiprodukter. Udvidelsen understøtter Coloplasts ambition om 7-9% årlig organisk vækst frem imod 2025.

”Vores nye fabrik i Costa Rica er endnu en milepæl i selskabets mission om at hjælpe mennesker med intime sundhedsbehov. Fabrikken skal imødekomme den stigende efterspørgsel, vi oplever, ved at producere og levere produkter, som kommer til at forbedre livskvaliteten for mange mennesker verden over,” siger Coloplasts administrerende direktør, Kristian Villumsen.

Fabrikken, der ligger tæt på et af selskabets nøglemarkeder, USA, er Coloplasts første i Mellemamerika og en af i alt to planlagte fabrikker i Costa Rica. Den næste fabrik forventes at være klar til produktion i anden halvdel af 2022. Begge fabrikker kobles på Costa Ricas elnet, der i dag forsynes af næsten 100% vedvarende energikilder. Dermed understøttes selskabets bæredygtighedsambition om 100% vedvarende energi i egen produktion inden 2025.

”Vi har valgt at placere vores næste fabrikker i Costa Rica af flere årsager. For det første er der adgang til kvalificeret og veluddannet arbejdskraft, som vi nu har mulighed for at tiltrække, samt et rigtig godt samarbejde med de costaricanske myndigheder. Derudover har landet en grøn elforsyning, som understøtter vores ambitioner på bæredygtighedsområdet. Og så ligger Costa Rica hensigtsmæssigt ift. USA, som er et af vores største vækstmarkeder,” siger Allan Rasmussen, koncerndirektør, Global Operations.

Indvielsen af fabrikken har, foruden medlemmer af Coloplasts ledelse, deltagelse af den costaricanske præsident Carlos Andrés Alvarado Quesada. Indtil videre har Coloplast skabt mere end 200 arbejdspladser i Costa Rica, og selskabet forventer, at tallet er tættere på 700 inden 2025. Den samlede investering i de to bygninger er over en halv milliard danske kroner.

Coloplast har også produktion i Danmark, Ungarn, Kina, Frankrig og USA. I dag står Ungarn for omkring 80% af den globale volumenproduktion.

KONTAKT

Peter Mønster

Senior Media Relations Manager, Corporate Communications

+45 49 11 26 23

dkpete@coloplast.com

Vedhæftede filer