Scanfil Oyj Lehdistötiedote 8.9.2021 klo 9:00

Scanfil järjestää pääomamarkkinapäivänsä yhteydessä Suzhoun tehtaan virtuaalisen esittelykierroksen

Scanfil järjestää tiistaina 14.9.2021 klo 10-13.30 yhtiön historian ensimmäisen pääomamarkkinapäivän. Scanfil tarjoaa myös ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä sijoittajille suunnatun virtuaaliseen tehdasesittelyn.

Kohteena on elektroniikka ja järjestelmäintegraatioihin erikoistunut Suzhoun tehdas Kiinassa, jonka tuotanto- ja varastopinta-alan kaksinkertaistamiseen tähtäävä hankesuunnittelu aloitettiin elokuussa 2021.

”Tämä on sijoittajille erinomainen tilaisuus päästä tutustumaan yhteen Scanfilin SMART-teknologiaohjelman lippulaivatehtaista. Aloitimme koronakriisin vuoksi järjestämään asiakkaillemme mahdollisuuden tutustua tuotantoomme etänä ja nyt tarjoamme samaa mahdollisuutta sijoittajille”, kertoo Scanfilin toimitusjohtaja Petteri Jokitalo. ”Tämä on ihmisten terveyden huomioonottava sekä aikaa ja ympäristöä säästävä tapa toimia, joka on tullut jäädäkseen”

Tilaisuus järjestetään ns. hybriditapahtumana samanaikaisesti verkossa ja fyysisesti Sanomatalossa Helsingissä. Päivitetty ohjelma on nähtävillä: http://www.scanfil.com/cmd-fi.

Osallistujat voivat rekisteröityä täällä.

