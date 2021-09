English French

Rueil-Malmaison, le 8 septembre 2021

Aéroport de Londres Gatwick : obtention d’un waiver des covenants financiers

L’aéroport de Londres Gatwick, filiale de VINCI Airports à 50,01 %, avait engagé en août 2021 des discussions avec les prêteurs afin d’être délié temporairement du respect de ses covenants financiers - portant sur un endettement net de référence (Senior Net Debt) de 2,8 milliards de livres sterling à fin juin 2021 - et d’en amender certains termes.

Compte tenu de la situation exceptionnelle affectant le transport aérien, les prêteurs ont approuvé à une très large majorité cette demande :

la société sera ainsi déliée de l’obligation de respect des ratios Senior ICR (ratio de couverture des frais financiers) et Senior RAR (ratio d’endettement) lors des deux prochaines périodes de test, à fin décembre 2021 et à fin juin 2022.

La méthodologie de calcul du ratio d’endettement sera modifiée jusqu’en juin 2024 afin de corriger l’impact exceptionnel de la crise sanitaire sur l’EBITDA de l’aéroport.

Les informations publiées sont disponibles sur le lien suivant :

https://www.londonstockexchange.com/news-article/79IU/results-of-consent-solicitation-and-stid-proposal/15126493

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 217 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com

Pièce jointe