ALSTOM SA : Alstom fournira 64 trains de banlieue supplémentaires à Hambourg

Alstom fournira 64 trains de banlieue supplémentaires à Hambourg

Pour la première fois en Allemagne, ces nouveaux trains S-Bahn seront équipés de systèmes d’automatisation et de signalisation digitale de toute dernière génération pour une capacité optimisée et une fiabilité accrue.

Dotés d’un compartiment polyvalent au sein de chaque voiture centrale, les nouveaux trains permettront un service de transport étendu et amélioré au sein du réseau S-Bahn hambourgeois.

8 septembre 2021 – Alstom et S-Bahn Hamburg GmbH ont signé un contrat pour la livraison de 64 trains S-Bahn supplémentaires de classe 490. La commande s’inscrit dans le cadre d’une option figurant au contrat-cadre signé en 2013. Elle est évaluée à près de 500 millions d’euros. À ce jour, 82 trains de classe 490 sont d’ores et déjà en service sur le réseau S-Bahn d’Hambourg.

Tout comme pour les trains précédents, les passagers bénéficieront des équipements éprouvés de ces automotrices à trois voitures, auxquelles s’ajouteront de nouvelles améliorations pour mieux répondre à leurs besoins. À titre d’exemple, les voitures centrales des nouveaux trains S-Bahn incluront un compartiment polyvalent proposant un espace pour les vélos et les bagages, ainsi que des espaces réservés aux passagers à mobilité réduite.

L’innovation la plus importante sera toutefois invisible pour les passagers. En effet, pour la première fois en Allemagne, des trains S-Bahn seront dotés du système ETCS (European Train Control System) Baseline 3 Release 2 et de la technologie ATO (Automated Train Operation). Ensemble, ces technologies permettront d’assurer un service plus dense et plus fréquent, tout en permettant à la ville d’Hambourg de fournir des services de transport plus fluides et d’augmenter le nombre global de trajets en train. La flexibilité des nouveaux trains S-Bahn hambourgeois permettra également de les utiliser avec les trains de classe 490 déjà en service.

« Nous sommes ravis que le réseau S-Bahn d’Hambourg nous réitère leur confiance, concrétisée par cette nouvelle commande de trains de la série 490. Ces véhicules des plus confortables sont parfaitement adaptés aux exigences du réseau S-Bahn hambourgeois et convaincront les passagers grâce à une organisation de l’espace encore plus flexible. L’ajout des toutes dernières technologies ETCS et ATO est une étape importante dans la digitalisation du trafic ferroviaire d’Hambourg, et nous sommes fiers d’y contribuer largement », commente Müslüm Yakisan, Président d’Alstom en Allemagne, Autriche et Suisse.

Cette commande marque la première mise en œuvre de la technologie d’utilisation ATO de niveau 2 (GoA 2) en Allemagne pour de nouveaux véhicules S-Bahn. S-Bahn Hamburg GmbH recevra en outre des véhicules déjà dotés de la technologie de signalisation la plus performante à ce jour. Les trains incluront la technologie embarquée intelligente ETCS d’Alstom, associée au logiciel ATO intégré qui répond aux besoins exigeants des opérations ferroviaires digitales du futur en termes de performances, de disponibilité et d’automatisation.

« En équipant les nouveaux trains de banlieue d’Hambourg avec les technologies ETCS et ATO, Alstom démontre encore une fois sa position de pionnier dans le domaine de la digitalisation ferroviaire. La mise en œuvre de ces technologies modernes pour un fonctionnement série dans une ville d’une telle ampleur est une étape importante pour la digitalisation et l’accroissement des capacités des systèmes de transports locaux dans les agglomérations allemandes », précise Michael Konias, Responsable des systèmes digitaux et intégrés chez Alstom pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.

Dans un premier temps, Alstom fabriquera trois véhicules qui seront soumis à des tests et à une inspection approfondie, notamment pour l’approbation des fonctionnalités ETCS et ATO. La livraison des véhicules à Hambourg est prévue pour 2025 et 2026.

Les sites Alstom de Hennigsdorf, Bautzen (production), Berlin (signalisation), Braunschweig, Siegen et Mannheim Germany seront, entre autres, impliqués dans la production des nouveaux trains S-Bahn. Ces derniers s’ajoutent aux sites de Charleroi (Belgique) (ETCS), Wroclaw (Pologne), Västeras (Suède) et Vadodara (Inde), qui participeront également aux opérations de production.

En Allemagne, Alstom propose des solutions innovantes de mobilité durable et est l’un des principaux fournisseurs de technologies ferroviaires avec ses métros, trains de banlieue, tramways, trains régionaux, locomotives et solutions de signalisation. Nos trains circulent de Schleswig-Holstein jusqu’à la Bavière. Plus de 70 % des trains à grande vitesse en circulation en Allemagne sont équipés des solutions de signalisation ETCS d’Alstom. En Basse-Saxe, Alstom est en train de produire en série le tout premier train régional à pile à combustible et à zéro émission au monde, le Coradia iLint. En Allemagne, Alstom est le seul fabricant de solutions d’infrastructure, de signalisation et de mobilité digitale à proposer la maintenance, l’entretien et la modernisation de tous les trains de voyageurs pour toutes les séries des fabricants, ainsi que des systèmes d’information.

