SRAC 截止日期提醒：全球頂級法律顧問 ROSEN 鼓勵在 Stable Road Acquisition Corp. 蒙受虧損的投資者在證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見 – SRAC、SRACW、SRACU

紐約, Sept. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2020 年 10 月 7 日至 2021 年 7 月 13 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買 Stable Road Acquisition Corp. (NASDAQ: SRAC, SRACW, SRACU) 證券的購買者注意 2021 年 9 月 13 日是公司發起的證券集體訴訟的主要原告截止日期的重要日子。



何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Stable Road 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步：要參與 Stable Road 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2122.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2021 年 9 月 13 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的公司沒有可比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認可。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

本案詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間的陳述作出重大虛假和誤導，因其歪曲且沒有披露有關不利的事實。Momentus Inc.（「Momentus」）的業務、營運與前景，以及與合併有關的 Stable Road 盡職審查活動，被告已知或被其魯莽行為忽視，詳情如下：(1) Momentus 2019 年對其關鍵技術水等離子推進器的測試未能滿足 Momentus 的自我公開和成功的內部預先發佈標準，並且是在一個原型上進行，而不是為了產生大量的商業推力而設計；(2) 美國政府已表示將 Momentus 的行政總裁（「CEO」）視為國家安全威脅，這危及行政總裁對 Momentus 的持續領導以及 Momentus 的發佈時間表和業務前景；(3) 由於上述原因，關於 Momentus 與其產品的商業可行性和時間表提供的收入預測、業務和營運計劃是重大虛假和誤導，並且缺乏合理的事實依據；及 (4) Stable Road 未能對 Momentus 及其業務營運進行適當的盡職審查，並且被告嚴重歪曲 SRC-NI Holdings, LLC 和 Stable Road 高層管理層就合併進行的盡職審查活動。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

要參與 Stable Road 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2122.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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