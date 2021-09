|Fonds Dynamique annonce son intention d’assumer intégralement les responsabilités opérationnelles et la gestion des placements de neuf FNB actifs Dynamique à la place de BlackRock Canada

English French

TORONTO, 08 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fonds Dynamique (une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.) et Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), ont conjointement annoncé aujourd’hui que Fonds Dynamique avait l’intention d’assumer la gestion des neuf fonds négociés en bourse actifs Dynamique énumérés ci-après (collectivement, les « FNB actifs Dynamique »), sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation, de la bourse et des porteurs de parts.



À l’heure actuelle, BlackRock Canada est le fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des FNB actifs Dynamique, alors que Fonds Dynamique gère les organismes de placement collectif sous-jacents par l’intermédiaire desquels les FNB actifs Dynamique obtiennent une exposition aux placements et fournit certains autres services aux FNB actifs Dynamique.

Les objectifs de placement, les stratégies et les frais de gestion des FNB actifs Dynamique devraient rester les mêmes après la modification proposée. Les FNB sont les suivants :

FNB actif de dividendes canadiens Dynamique (symbole : DXC)

FNB actif d’obligations croisées Dynamique (symbole : DXO)

FNB actif de dividendes mondiaux Dynamique (symbole : DXG)

FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique (symbole : DXF)

FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique (symbole : DXV)

FNB actif d’actions privilégiées Dynamique (symbole : DXP)

FNB actif tactique d’obligations Dynamique (symbole : DXB)

FNB actif de dividendes américains Dynamique (symbole : DXU)

FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique (symbole : DXZ)



« Fonds Dynamique est heureuse de s’engager encore plus fermement à donner accès à nos clients à des FNB novateurs en assumant toutes les responsabilités de gestion de fonds d’investissement et autres responsabilités de la gamme entière de FNB actifs Dynamique. Nous tenons à remercier BlackRock Canada d’avoir été un solide partenaire et d’avoir fourni une base opérationnelle pour les FNB actifs Dynamique – et nous visons à développer davantage notre gamme de FNB actifs Dynamique dans l’avenir », a déclaré Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

« BlackRock Canada entretenait une précieuse collaboration avec Fonds Dynamique afin de proposer, par l’intermédiaire de FNB, des stratégies dynamiques au marché canadien, et nous sommes déterminés à soutenir les FNB actifs Dynamique tout au long de cette transition. Nous continuons de nous employer à élargir notre gamme de FNB offerts au Canada afin d’aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier », a déclaré Madeleine Sinclair, chef de iShares Canada.

En janvier 2017, Fonds Dynamique et BlackRock Canada ont annoncé le lancement d’une gamme de FNB activement gérés, combinant le style de gestion de portefeuille active de Fonds Dynamique avec la plateforme d’exploitation des FNB et le savoir-faire à l’échelle mondiale de BlackRock. Depuis, la gamme de FNB actifs Dynamique a continué de s’élargir, Fonds Dynamique gérant de façon indépendante six FNB supplémentaires lancés en 2020 et en 2021.

BlackRock® Canada annonce la convocation d’assemblées des porteurs de parts des FNB actifs Dynamique afin d’approuver le remplacement proposé du gestionnaire

BlackRock Canada a convoqué des assemblées extraordinaires des porteurs de parts des FNB actifs Dynamique (les « assemblées »), qui se tiendront vers le 17 novembre 2021, en vue d’approuver le remplacement proposé de BlackRock Canada, fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des FNB actifs Dynamique, par Fonds Dynamique (les « propositions »). BlackRock Canada tiendra uniquement des assemblées virtuelles (en ligne), soit par webdiffusion audio en direct. Les porteurs de parts inscrits des FNB actifs Dynamique à la fermeture des bureaux le 29 septembre 2021 auront le droit d’être convoqués et de voter à l’assemblée pertinente.

Modifications proposées

BlackRock Canada, en qualité de gestionnaire des FNB actifs Dynamique, a conclu une entente définitive avec Fonds Dynamique aux termes de laquelle il est proposé que Fonds Dynamique devienne le fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des FNB actifs Dynamique. Les propositions sont subordonnées à la réception de toutes les approbations requises des autorités de réglementation, de la bourse et des porteurs de parts.

Avantages des modifications proposées

Fonds Dynamique gère actuellement les organismes de placement collectif sous-jacents par l’intermédiaire desquels les FNB actifs Dynamique obtiennent leur exposition aux placements et fournit certains autres services aux FNB actifs Dynamique. Le fait d’aller de l’avant avec les propositions rationalisera la structure opérationnelle actuelle en permettant à Fonds Dynamique d’être pleinement responsable des FNB actifs Dynamique et du rendement de leurs placements plutôt que de diviser les responsabilités et services entre BlackRock Canada et Fonds Dynamique.

Conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, les porteurs de parts pourront obtenir une circulaire de sollicitation de procurations relative aux propositions (la « circulaire ») avant les assemblées. Les avis de convocation aux assemblées ainsi que la procédure à suivre pour accéder à la circulaire en ligne (ou en demander un exemplaire) seront postés vers le 15 octobre 2021 aux porteurs de parts inscrits le 29 septembre 2021. La mise en œuvre des propositions est également assujettie à l’approbation des autorités de réglementation et à d’autres approbations, y compris celle de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et de la Bourse de Toronto, et à la satisfaction des conditions de clôture énoncées dans l’entente définitive. Si les propositions sont approuvées, BlackRock Canada prévoit qu’elles seront mises en œuvre vers le 1er décembre 2021, sous réserve de la satisfaction de toutes les conditions et de l’obtention de toutes les approbations requises.



Pour plus de renseignements sur les FNB actifs Dynamique, veuillez consulter le site www.dynamic.ca/etf ou www.blackrock.com/ca.

À propos des Fonds Dynamique

Les Fonds Dynamique est une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., qui offre une gamme de solutions de gestion du patrimoine, dont des organismes de placement collectif, des FNB gérés activement, des solutions de placement pour les clients privés et les clients institutionnels et des programmes de gestion d’actifs. Gestion d’actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité appartient en propriété exclusive à la Banque Scotia. MDFonds Dynamique est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamic.ca |Twitter : @DynamicFunds | LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

À propos de BlackRock

BlackRock vise à d’aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l’investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate.

Les FNB actifs Dynamique sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.

