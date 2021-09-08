凯瑞康宁启动 XW10508首次人体试验，开发快速缓解难治性抑郁症和慢性疼痛的药物

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中国武汉和美国加利福尼亚州红木城, Sept. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 凯瑞康宁今天宣布将在首次人体试验中对受试者给药以研究评估 XW10508。其为该公司自主研发并具有全球知识产权保护的NMDA受体拮抗和AMPA受体激活双向调节剂；在开发作为一种口服、每日一次的疗法，用于治疗难治性抑郁症和慢性疼痛。



全世界有超过2.6亿人患有重度抑郁症，其中大约三分之一的患者对于两种或两种以上的抗抑郁药物皆无效，被认为对治疗具有抵抗力。此外，全世界有五分之一的人经历过慢性疼痛。XW10508 是一种新化学实体，设计用于缓释制剂，旨在提供患者群体艾氯胺酮相同的治疗功效，而不会引发通常伴随鼻腔或静脉给药的副作用。

凯瑞康宁创始人、公司首席科学官向家宁博士表示：“我们很期待XW10508临床1期首次人体给药结果。尽管有针对难治性抑郁症和慢性疼痛的治疗药物，但仍有未满足的临床需求。例如抗抑郁症的药物通常需要患者接受四到六周的治疗后才能观察到药物是否有效。因此临床上对能够提供快速治疗效果的抗抑郁药物有迫切的需求，这种需求对于处于危机中的严重抑郁症患者群体尤为明显。另外，阿片类疼痛药物潜在滥用和安全风险也推动了新的解决方案的需求。”

向博士表示：“作为每日一次口服给药，我们期待XW10508能够在给药后达到快速产生抗抑郁和镇痛作用所需的药物在血液中暴露浓度并同时展现出潜在滥用威慑特性。”

公司预计在 2022 年初获得这项临床1期研究初步的结果后，开展有效性的临床2a 期试验。

关于XW10508

XW10508 是一种新化学分子实体，正在开发作为一种每日一次的口服疗法，用于治疗难治性抑郁症和各种慢性疼痛。XW10508以其改良的释放形式提供更好的给药耐受性、迅速的缓解作用和持久的疗效，并具有潜在的滥用威慑特性。 XW10508的临床前研究表明，与艾氯胺酮相比，在动物物种中的口服生物利用度更高，并且在制剂中具有稳定和可预测的缓释特性。XW10508化合物分子具有新颖的特性，其分子结构专利保护可至2038年。

关于凯瑞康宁

凯瑞康宁是一家专注于研究和开发治疗中枢神经系统疾病的药物研发公司。凯瑞康宁发挥其独特的药物研发平台优势开发具有差异性的同类最优及首创新药，以满足中枢神经系统疾病患者的需求。XW10172是一个在临床开发阶段的每日一次的长效性GABAB受体激动剂，其主要功能是调节病人睡眠时间周期，从而达到治疗发作性嗜睡症和包括帕金森综合征等神经退化性疾病所引起的睡眠障碍。XW10508是基于NMDA受体拮抗和AMPA受体活化双向促动作用，并具有潜在滥用威慑性能的每日一次口服临床候选药物，将被用于治疗重度抑郁症和慢性疼痛。

如需了解有关凯瑞康宁的更多信息，请访问www.xwpharma.com。

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