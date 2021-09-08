凱瑞康寧啟動 XW10508首次人體試驗，開發快速緩解難治性憂鬱症和慢性疼痛的藥物

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中國武漢和美國加利福尼亞州紅木城, Sept. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 凱瑞康寧今天宣佈將在首次人體試驗中對受試者給藥以研究評估 XW10508。其為該公司自主研發並具有全球智慧財產權保護的NMDA受體拮抗和AMPA受體啟動雙向調節劑；在開發作為一種口服、每日一次的療法，用於治療難治性憂鬱症和慢性疼痛。



全世界有超過2.6億人患有重度憂鬱症，其中大約三分之一的患者對於兩種或兩種以上的抗抑鬱藥物皆無效，被認為對治療具有抵抗力。此外，全世界有五分之一的人經歷過慢性疼痛。XW10508 是一種新化學實體，設計用於緩釋製劑，旨在提供患者群體艾氯胺酮相同的治療功效，而不會引發通常伴隨鼻腔或靜脈給藥的副作用。

凱瑞康寧創始人、公司首席科學官向家寧博士表示：“我們很期待XW10508臨床1期首次人體給藥結果。儘管有針對難治性憂鬱症和慢性疼痛的治療藥物，但仍有未滿足的臨床需求。例如抗憂鬱症的藥物通常需要患者接受四到六周的治療後才能觀察到藥物是否有效。因此臨床上對能夠提供快速治療效果的抗抑鬱藥物有迫切的需求，這種需求對於處於危機中的嚴重憂鬱症患者群體尤為明顯。另外，鴉片類疼痛藥物潛在濫用和安全風險也推動了新的解決方案的需求。”

向博士表示：“作為每日一次口服給藥，我們期待XW10508能夠在給藥後達到快速產生抗抑鬱和鎮痛作用所需的藥物在血液中暴露濃度並同時展現出潛在濫用威懾特性。”

公司預計在 2022 年初獲得這項臨床1期研究初步的結果後，開展有效性的臨床2a 期試驗。

關於XW10508

XW10508 是一種新化學分子實體，正在開發作為一種每日一次的口服療法，用於治療難治性憂鬱症和各種慢性疼痛，XW10508以其改良的釋放形式提供更好的給藥耐受性、迅速的緩解作用和持久的療效，並具有潛在的濫用威懾特性。 XW10508的臨床前研究表明，與艾氯胺酮相比，在動物物種中的口服生物利用度更高，並且在製劑中具有穩定和可預測的緩釋特性。XW10508化合物分子具有新穎的特性，其分子結構專利保護可至2038年。

關於凱瑞康寧

凱瑞康寧是一家專注於研究和開發治療中樞神經系統疾病的藥物研發公司。凱瑞康寧發揮其獨特的藥物研發平臺優勢開發具有差異性的同類最優及首創新藥，以滿足中樞神經系統疾病患者的需求。XW10172是一個在臨床開發階段的每日一次的長效性GABAB 受體激動劑，其主要功能是調節病人睡眠時間週期，從而達到治療發作性嗜睡症和包括帕金森綜合症等神經退化性疾病所引起的睡眠障礙。XW10508是基於NMDA受體拮抗和AMPA受體活化雙向促動作用，並具有潛在濫用威懾性能的每日一次口服臨床候選藥物，將被用於治療重度憂鬱症和慢性疼痛。

如需瞭解有關凱瑞康寧的更多資訊，請訪問www.xwpharma.com。

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