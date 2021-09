Kitron: Endringer i ledergruppen

English Norwegian

(2021-09-08) Kristoffer Asklöv har tiltrådt stillingen som Chief Operating Officer i Kitron.



Asklöv har mer enn 20 års erfaring fra elektronikkproduksjon, i selskaper som Partnertech og Toyota. Han kommer nå fra stillingen som Vice President, Business Development & Central European Sales i det finske EMS-selskapet Scanfil.

– Jeg gleder meg veldig til å bli enda bedre kjent med Kitron. Jeg har selvsagt fulgt selskapet utenfra, og jeg er imponert over veksten og utviklingen. Det er gode tider for EMS-bransjen generelt, men jeg mener også Kitron som selskap har posisjonert seg svært godt, raskt på føttene og nær kundene, sier Asklöv.

Kitrons konsernsjef Peter Nilsson har tidligere vært kollega med Asklöv i Partnertech, og han ser frem til å arbeide sammen igjen:

– Kristoffer blir et strålende tilskudd til Kitrons ledergruppe. Han har inngående forståelse av vår bransje, både den tekniske og den kommersielle siden, og jeg vet at han vil bringe mengder av kunnskap, entusiasme og driv til Kitron, sier Nilsson.

Asklöv vil overta ansvarsområdene til Israel Losada Salvador, som har sagt opp sin stilling for å bli konsernsjef i solenergiselskapet Norsun. Han vil fortsette i en overgangsrolle til slutten av september.

– Jeg vil takke Israel for en kjempejobb siden han begynte i Kitron for åtte år siden. Han har spilt en nøkkelrolle i å utvikle selskapet til det det er i dag, et veldrevet og lønnsomt konsern med spennende vekstmuligheter, ikke minst knyttet til elektrifisering som megatrend. Vi ønsker ham lykke til når han nå fortsetter å utvikle dette området i sin nye stilling, sier Nilsson.

