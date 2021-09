Le CN annonce son intention d’introduire une politique de vaccination contre la COVID-19 obligatoire pour tous les membres du personnel au Canada

English French

MONTRÉAL, 08 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que la vaccination contre la COVID-19 sera obligatoire pour tous les membres de son personnel au Canada à partir du 1er novembre 2021. La sécurité étant une valeur fondamentale du CN, cette mesure contribuera à protéger la santé de son personnel, de ses clients et des collectivités dans lesquelles il exerce ses activités.



La politique de vaccination du CN s’appliquera à tous les membres du personnel et aux nouveaux employés au Canada et dans ses filiales en propriété exclusive. Elle visera également les entrepreneurs, les consultants, les agents et les fournisseurs du CN et toute personne qui accède aux propriétés canadiennes du CN. Les demandes d’exemptions pour raisons médicales ou religieuses seront examinées par le CN au cas par cas.

La Compagnie s’est engagée à soutenir la reprise et la croissance économiques. Afin de poursuivre une exploitation solide, le CN prend des mesures énergiques, conformément à celles qui ont été annoncées par le gouvernement du Canada, pour assurer la sécurité de ses membres du personnel et faire tourner l’économie nord-américaine. Pour en savoir plus sur les mesures prises par le CN afin d’offrir un milieu de travail sain et sécuritaire en réponse aux défis sans précédent associés à la COVID-19, veuillez visiter le site https://www.cn.ca/fr/histoires/20200320-mise-a-jour-covid-19/

