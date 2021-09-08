AIM ImmunoTech 將新藥臨床試驗前申請提交給 FDA，以進行第 2 期 Ampligen 作為 2019 冠狀病毒病後認知功能障礙潛在注射療法的臨床研究

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

佛羅里達州奧卡拉, Sept. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc. (NYSE American: AIM) 今天宣佈剛向美國食品藥品監督管理局 (FDA) 提交一項新藥臨床試驗前 (Pre-IND) 申請，以作為 2019 冠狀病毒病後認知功能障礙 (PCCD) 的潛在注射療法。



研究將是一項第 2 期、雙臂、隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心研究，以評估 PCCD 患者接受 Ampligen 的療效和安全性。80 名受試者將進行 1:1 隨機分配，每週接受兩次 Ampligen 或安慰劑注射，為期十二週。 Amarex Clinical Research 是 NSF International 旗下公司，目前正管理 FDA 提交，並將管理臨床試驗。

AIM 行政總裁 Thomas K. Equels 說：「此項初步的 IND 申請不但是公司的重要里程碑，對於那些受 2019 冠狀病毒病長期影響的人來說也是向前邁出重要的一步。基於我們圍繞 Ampligen 收集的安全數據，綜合表明 Ampligen 有可能改善 PCCD 患者認知功能的初步數據，因此我們對這項試驗的前景感到非常鼓舞。隨著我們將 Ampligen 推進為潛在的 2019 冠狀病毒病療法，我們期待報告更多近期達成的里程碑。」

開發有效的治療是緩解 PCCD 造成社會經濟影響的關鍵，也可解決該病毒對美國和全球人口的醫療負擔。PCCD 患者（包括成年的年輕人）可能會出專注力不足、嚴重的記憶問題、無法過上積極的生活方式、無法工作，甚至無法進行日常任務等嚴重問題。最近有關這個令人不安的新興病狀的報導包括：

早期數據顯示，現正進行的 AMP-511 Early Access Program 中，具有 PCCD 症狀的患者在接受 Ampligen 治療後報告集中力或專注力已有所改善。根據 AIM 的早期數據和研究，公司 最近申請了一項 Ampligen 臨時專利 ，以作為 PCCD 的靜脈注射和鼻內給藥療法。

公司希望在不久將來發表其他關於開發 Ampligen 作為潛在 2019 冠狀病毒病療法的消息。

關於 AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc. 是一家免疫製藥公司，專門研究及開發各種療法，用於多種類型的癌症、免疫疾病和病毒疾病等治療，包括由 SARS-CoV-2 病毒引起的 2019 冠狀病毒病。

警告性陳述

本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法》(「PSLRA」) 所定義的「前瞻性陳述」。像「可能」、「將」、「期望」、「計劃」、「預期」和類似的表達（以及其他用來識別未來事件或情況的詞語或表達），均旨在識別前瞻性陳述。很多這些前瞻性陳述涉及多種風險和不確定性。此外，對於這些陳述，公司要求 PSLRA 所載前瞻性陳述的安全港保護。無法保證任何研究將會成功或產生有利的數據。研究和試驗受到大量因素影響，包括缺乏監管批准、缺乏研究藥物，或機構贊助其他試驗的優先次序發生變化。未來將需要進行大量的額外測試和試驗，以確定 Ampligen 在呼吸道病毒（包括 SARS-CoV-2，作為鼻內給藥治療或其他療法）的治療是否有效，並無法保證結果會如此。因此，由於冠狀病毒病醫療緊急情況，臨床試驗註冊和報告可能會出現延遲。我們不承諾更新任何這些前瞻性陳述，以反映在本文之日期後發生的事件或情況。

聯絡人：

Crescendo Communications, LLC

| 電話：212-671-1021

| 電郵： aim@crescendo-ir.com