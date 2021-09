AIM ImmunoTech 將新藥臨床試驗前申請提交給 FDA,以進行第 2 期 Ampligen 作為 2019 冠狀病毒病後認知功能障礙潛在注射療法的臨床研究

