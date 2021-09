English French

JCDecaux lance son offre data mondiale : JCDecaux Data Solutions

Paris, le 8 septembre 2021 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui le lancement de JCDecaux Data Solutions, un portefeuille de solutions internationales et locales basées sur la data, permettant aux annonceurs de maximiser l’impact et le ROI de leurs investissements média.

Avec JCDecaux Data Solutions, l’ensemble des clients et partenaires du Groupe pourront bénéficier du potentiel de la data pour optimiser leurs campagnes à travers le monde.

La possibilité de combiner des données mondiales et locales démultipliera encore davantage la portée des campagnes OOH et DOOH.

En tant qu’entreprise de communication extérieure mondiale la plus digitalisée, JCDecaux est plus que jamais convaincu de la puissance croissante du média communication extérieure dans un paysage publicitaire de plus en plus fragmenté et digitalisé. En accélérant le déploiement d’une offre globale de campagnes optimisées, utilisant la data et la technologie, le Groupe poursuit sa transformation et offrira des solutions toujours plus impactantes à ses parties prenantes.

JCDecaux Data Solutions apporte :

Simplicité pour la mise à l’échelle et le déploiement grâce à la plateformisation

Agilité, pour améliorer en permanence ses solutions

Comparabilité, en proposant aux annonceurs et agences des solutions de comparaison des performances de l’OOH par rapport à d’autres investissements médias

Transparence, pour mieux comprendre comment l’IA et l’apprentissage automatique (Machine Learning) dynamisent les performances

Efficience, pour concentrer les efforts sur les actions à fort impact.





JCDecaux Data Solutions s’articule autour de trois piliers, conçus pour aider les annonceurs à atteindre leurs objectifs marketing en utilisant l’OOH combiné avec d’autres médias, en particulier le mobile. Ces trois piliers sont :

Optimiser la planification, la diffusion de contenu et la créativité

Créer de l’engagement : interagir de manière plus efficace avec son audience

Évaluer, pour comprendre les performances de chaque campagne.





JCDecaux Data Solutions réunit des produits et solutions développés en interne par l’équipe Data de JCDecaux (50 collaborateurs), des solutions d’acteurs tiers ainsi que des data locales complémentaires et spécifiques (issues des comités d’industrie indépendants (JIC), des télécoms, des capteurs, du retail, etc.) pour garantir le plus haut niveau d’efficacité à chaque étape d’une campagne.

La collecte et l’analyse de la data se fait dans le strict respect des règlementations applicables à la protection des données personnelles des citoyens et usagers, uniquement par l’exploitation de données agrégées et anonymisées.

La nouvelle offre JCDecaux Data Solutions sera lancée dans un premier temps sur les marchés suivants (par ordre géographique) : la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie, les Emirats Arabes Unis, l’Afrique du Sud, les Etats-Unis, Hong Kong SAR (Chine), le Japon, Singapour, l’Australie et le Brésil. D’autres marchés déploieront JCDecaux Data Solutions en 2022.

François-Xavier Pierrel, Chief Data Officer de JCDecaux, a commenté : « Le lancement de JCDecaux Data Solutions constitue une nouvelle étape majeure dans la stratégie data du Groupe visant à accélérer la transformation de la communication extérieure. Notre objectif est d’exploiter le potentiel considérable qu’offrent la collecte, l’analyse et la modélisation des données, agrégées et totalement anonymisées, pour améliorer le niveau de connaissance et concevoir des services et des solutions innovantes. JCDecaux Data Solutions offre simplicité, agilité, comparabilité, transparence et efficacité dans la conception et l’exécution de campagnes data-driven OOH et DOOH à travers le monde. Notre offre, JCDecaux Data Solutions, renforcera la capacité de JCDecaux à répondre aux nouvelles attentes de ses clients, marques et agences, et élargira l’écosystème du Groupe.»

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2020 : 2 312m€ - Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2021 : 1 082,3 m€

semestre 2021 : 1 082,3 m€ Une présence dans 3 670 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 840 millions de personnes dans plus de 80 pays

10 230 collaborateurs

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good, MSCI et CDP

964 760 faces publicitaires dans le monde

N°1 mondial du mobilier urbain (489 500 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 156 aéroports et 249 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (329 790 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (129 970 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (615 530 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (216 590 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (66 120 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 500 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (15 350 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com.

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 79 35 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com





Pièce jointe