BIC :  Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres D’Août 2021

POUR PUBLICATION IMMEDIATE

Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres

D’Août 2021

CLICHY, – 08 September, 2021

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, SOCIÉTÉ BIC déclare au mois d’août 2021 les transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :

Séance du Nombre de titres achetés Prix moyen

pondéré en € Montant en € 02/08/21 3 340 57,5839 192 330,23 03/08/21 3 300 57,8149 190 789,17 04/08/21 3 300 58,5985 193 375,05 05/08/21 3 300 58,1645 191 942,85 06/08/21 3 326 57,8206 192 311,32 09/08/21 169 57,6889 9 749,42 09/08/21 3 165 57,6889 182 585,37 10/08/21 476 57,6469 27 439,92 10/08/21 2 861 57,6469 164 927,78 11/08/21 889 57,6030 51 209,07 11/08/21 2 451 57,6030 141 184,95 12/08/21 3 315 57,5539 190 791,18 13/08/21 3 348 57,4594 192 374,07 16/08/21 3 380 56,9682 192 552,52 17/08/21 3 845 56,7573 218 231,82 18/08/21 4 170 57,0483 237 891,41 19/08/21 3 700 56,1541 207 770,17 20/08/21 4 990 56,0781 279 829,72 23/08/21 4 920 56,8569 279 735,95 24/08/21 3 990 56,7879 226 583,72 25/08/21 4 030 56,7217 228 588,45 26/08/21 4 130 56,3253 232 623,49 27/08/21 4 690 56,6693 265 779,02 30/08/21 4 130 56,9923 235 378,20 31/08/21 3 760 56,6223 212 899,85 TOTAL 82 975 57,1121 4 738 874,69

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC® Kids, BIC FlexTM, BodyMark by BIC TM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.TM et Wite-Out®. BIC a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1 627,9 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et également d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A-’ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez www.bic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube.

AGENDA 2021-2022

TOUTES LES DATES SONT A CONFIRMER.

Résultats du T3 2021 26 octobre 2021 Résultats annuels 2021 15 février 2022 Résultats du T1 2022 26 avril 2022 Assemblée Générale des Actionnaires 18 mai 2022 Résultats du S1 2022 2 août 2022 Résultats du T3 2022 27 octobre 2022

