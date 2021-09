Leasinvest Real Estate SA : Résultats de l’assemblée générale des obligataires tenue à Schermersstraat 42, 2000 BE-Anvers le 8 septembre 2021

English Dutch French

Leasinvest Real Estate NV/SA

Société anonyme

Dont le siège est sis Route de Lennik 451, 1070 Anderlecht (Belgique)

Numéro d’entreprise: 0436.323.915 (RPM Bruxelles, division néerlandophone)

(la Société)

100.000.000 EUR obligations à taux fixe de 1,95% dues le 28 novembre 2026 émises par la Société (les Obligations)

Résultats de l’assemblée générale des obligataires tenue à Schermersstraat 42, 2000 BE-Anvers le 8 septembre 2021.

Le 9 août 2021, les détenteurs d’Obligations ont été invités à une première assemblée générale des obligataires (l’Assemblée Première) pour approuver certaines modifications relatives à la structure juridique de la Société et aux Conditions des Obligations. L’Assemblée Première n'a pas atteint le quorum requis et a été ajournée au 8 septembre 2021 à 10h (heure de Bruxelles) à Schermersstraat 42, 2000 Anvers (Belgique), avec le même ordre du jour (l’Assemblée Ajournée).

L’Assemblée Ajournée a adopté les résolutions proposées à l’unanimité, conformément aux dispositions relatives aux assemblées des obligataires reprises dans les Conditions.

En conséquence, une modification des droits attachés aux Obligations a eu lieu.

A moins que le contexte laisse apparaitre le contraire, les termes utilisés dans le consent solicitation memorandum publié en anglais sur le site Internet de la Société https://leasinvest.be (le Consent Solicitation Memorandum) auront ici la même signification et interprétation.

Pour plus d’information, contactez

Leasinvest Real Estate SA

MICHEL VAN GEYTE

Chief Executive Officer

T: +32 3 238 98 77

E: michel.van.geyte@leasinvest.be

A propos de LEASINVEST REAL ESTATE SA

Leasinvest Real Estate SA est un investisseur et promoteur immobilier mixte.

La valeur totale du portefeuille d’investissement s’élève à environ 1,4 milliard d’euros, réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (45%), la Belgique (42%) et l’Autriche

(13 %).

Leasinvest est l’un des plus grands investisseurs immobiliers au Luxembourg.

La valeur totale du portefeuille de développement s’élève à environ 0,3 milliard d’euros et est répartie entre les sites de Tour&Taxis et de Cloche d’Or, sur lesquels des développements mixtes (résidentiels et de bureaux) sont en cours et sur lesquels de nouveaux sous-projets seront lancés dans les années à venir.

La Société est cotée sur Euronext Bruxelles et affiche une capitalisation boursière de 694 millions d’euros (valeur 8/09/2021).

