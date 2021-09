Les Hôtels Baverez : Rapport semestriel au 30 juin 2021

LES HOTELS BAVEREZ

Société Anonyme au Capital de 10 127 050 €

Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS

RCS PARIS 572 158 558

ISIN : FR 0007080254





Communiqué, Paris le 8 septembre 2021

COMMUNIQUE : RAPPORT SEMESTRIEL 30 JUIN 2021

Le chiffre d'affaires des trois établissements de la société s'élève à 1,4 millions d'euros au 30 juin 2021, soit une diminution de 71,19% par rapport au 30 juin 2020 et de 90,82% par rapport au 30 juin 2019.

L'hôtel Regina est totalement fermé depuis le 17 mars 2020. La réouverture au public a eu lieu le 25 aout 2021.

L'hôtel Majestic, fermé depuis le 17 mars 2020 a réouvert en mode « appartements » en septembre 2020 et subi les diverses restrictions sanitaires depuis lors. Son service de restauration n'est toujours pas réouvert à l'identique de l'année 2019 et son activité SPA est fermée au public extérieur depuis 2020. Les cinq chambres supplémentaires réceptionnées et terminées en 2020 ont été aménagées sur le début d'année 2021 pour les ouvrir à la clientèle. Le taux d'occupation est de 24,90% au 30 juin 2021 pour 30,18% au 30 juin 2020. Il était de 68,24% au 30 juin 2019. Le prix moyen s'élève à 304,32 euros pour 316 ,79 euros au 30 juin 2020, soit un RevPar de 75,78 euros pour 95,62 euros l'année dernière à la même date.

L'hôtel Raphael a rouvert ses portes le 1er juin 2021 avec une Terrasse embellie qui a émis de nombreux clients au fur et à mesure des différentes phases de levées des restrictions sanitaires. Mais la météo n'a pas permis une exploitation sur tous les jours du mois de juin 2021. Il réalise un chiffre d'affaires hébergement de 243 K€ avec un taux d'occupation de 23,98% sur le mois et de 4, 11% sur le semestre avec un chiffre d'affaires restauration de 304 K€. Le prix moyen s'élève à 385,24 euros pour 354,97 euros au 30 juin 2020. Le RevPar est de 15,82 euros pour 90,16 euros au 30 juin 2020.

Le Taux d'Occupation sur l'ensemble des chambres disponibles s'établit à 7,4% au 30 juin 2021 contre 25,20% au 30 juin 2020. Le prix moyen hors taxes, s'élève à 319,99 € contre 351 ,70 € l'an dernier à la même date. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 23,67 € hors taxes. Il était de 88,62 € au 30 juin 2020 et de 274,87 € au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2021, le total des produits d'exploitation s'élève à 3 223 K€ incluant 1 480 K€ de subventions d'exploitations constituées de 800 K€ de Fonds de solidarité et de 680 K€ d'Aides « Coûts fixes » ; pour

5 297 K€ l'année précédente à la même date, soit une baisse de 39 %.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 5 987 K€ pour 9 850 K€ au 30 juin 2020, soit une diminution de

39 %.

Le résultat d'exploitation en conséquence est une perte de 2 764 K€ pour une perte de 4 552 K€ au 30 juin 2020.

Le résultat financier est une perte de 142 K€, la perte était de 85 K€ au 30 juin 2020.

Le résultat exceptionnel est un profit de 3 180 K€ correspondant à la vente des appartements du 15 Avenue Kléber Paris 16e, que détenait la société et qui a été réalisé le 30 juin 2021. Les fonds ont été reçus le 5 juillet 2021 et ne sont donc pas dans la trésorerie à la clôture du semestre.

Le résultat net est un profit de 273 K€ à mi année 2021. Au 30 juin 2020 le résultat net était une perte de 4 637 K€.

Au niveau du actif, les investissements en cours représentent 1 561 K€ et correspondant principalement aux travaux engagés pour l'ascenseur historique dont l'autorisation de mise en service n'avait pas été reçue au terme du semestre, et aux études et travaux d 'architectes pour la préparation de la rénovation de l'hôtel Raphael. Après réception de l'autorisation des services compétents, la mise en service de l'ascenseur historique a pu être réalisé le 30 aout 2021.

La trésorerie s'élève à 11,8 M€ comparée à 10,5 M€ au 31 décembre 2020. L'endettement net s'élève à

10,1 M€ au 30 juin 2021 pour unendettement net de 8,6 M€ au 31 décembre 2020.

Le total du bilan est de 54,9 M€.

Au passif des provisions pour risques et charges ont diminué de 175 K€ comparées au 31 décembre 2020, résultant de la dotation de la provision pour ravalement de 31 K€, d'une dotation complémentaire de provision de 17 K€ pour les litiges prud' homaux et de la reprise de provision pour ravalement de 223 K€ pour les appartements du 15 avenue Kléber dont le ravalement a été terminé sur le semestre et avant la vente de ces biens. (cf. Litiges en cours et dispositions ci-dessous).

Le total des dettes, y compris d'exploitation, est de 25,7 M€ au 30 juin 2021 et comprend les 10,8 M€ d'emprunts PGE et PGE Saison obtenu en 2020 et les 2,8 M€ de prêts BPI obtenu en janvier 2021, il était de 23,2 M€ au 31 décembre 2020.

Rappelons que les comptes semestriels au 30 juin 2021 n'ont pas fait l'objet de travaux de la part du commissaire aux comptes, la société n'ayant pas l'obligation de faire revoir ses comptes semestriels.

Le rapport semestriel au 30 juin 2021 de la société LES HOTELS BAVEREZ est disponible sur le site internet de la société à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com , rubrique téléchargement.

Pièces jointes