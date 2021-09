La tournée électorale du Congrès du travail du Canada arrive en Alberta

EDMONTON, Alberta, 08 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La tournée électorale du Congrès du travail du Canada se poursuit cette semaine avec une visite à Edmonton.



La vice-présidente exécutive Siobhán Vipond viendra appuyer les campagnes du candidat et de la candidate à Edmonton qui mettent l’accent sur une relance axée sur les travailleurs et travailleuses.

Plus tard aujourd’hui, madame Vipond se joindra à des dirigeants syndicaux locaux et des bénévoles pour faire du porte-à-porte en soutien au candidat néo-démocrate dans Edmonton Greisbach, Blake Desjarlais, et jeudi elle va faire du porte-à-porte en soutien à Heather McPherson dans Edmonton–Strathcona.

« L’inégalité des revenus en Alberta figure parmi les pires au Canada, et elle ne fait qu’augmenter ici à Edmonton. Les familles ici s’inquiètent du retour au travail, dans de bons emplois qui offrent un salaire décent et des avantages sociaux », a déclaré madame Vipond. « Nous faisons campagne en soutien aux candidats et candidates qui ont l’intention de remplacer les emplois perdus par de meilleurs emplois et de rendre la vie plus abordable grâce à des investissements dans un régime d’assurance-médicaments, des services de garde à l’enfance et le logement abordable. »

Maintenant que l’élection fédérale a été déclenchée, les syndicats du Canada croient qu’il est essentiel d’interpeler les candidats et candidates de partout au pays pour qu’ils s’engagent à une relance équitable qui fait en sorte que les travailleurs et travailleuses ne sont pas laissés pour compte. La pandémie a non seulement révélé à quel point le personnel de première ligne permet de faire tourner notre pays, mais aussi à quel point les travailleurs et travailleuses ont de la difficulté à joindre les deux bouts et payer leur logement, leur épicerie ou les médicaments nécessaires s’ils deviennent malades.

« Les syndicats du Canada appuient les candidates et candidats comme Blake Desjarlais et Heather McPherson, qui démontrent depuis longtemps leur engagement envers les travailleurs et travailleuses et leurs familles », a déclaré Bea Bruske, présidente du CTC. « Nous appuyons les candidats et candidates qui s’engagent à renforcer notre système de santé public, à mettre notre filet de sécurité social à l’abri des désastres et à rendre la vie plus abordable pour tous. »

Pour en savoir plus, consultez le site plancanadien.ca .

Quand : Le mercredi 8 septembre à 16 h 30 Quoi : Porte-à-porte de quartier en appui au candidat néo-démocrate dans Edmonton Greisbach, Blake Desjarlais Où : À partir du 8904, 118 Ave NW, Edmonton T5B 0T6 Qui : Siobhán Vipond, vice-présidente exécutive du Congrès du travail du Canada. Quand : Le jeudi 9 septembre à 16 h 30 Quoi : Porte-à-porte de quartier en appui à la candidate néo-démocrate dans Edmonton–Strathcona, Heather McPherson Où : À partir du 9849, 76 Avenue (suite 2), Edmonton T6E 1K6 Qui : Siobhán Vipond, vice-présidente exécutive du Congrès du travail du Canada.

Renseignements :

Chantal St-Denis

cell. 613-355-1962

media@clcctc.ca