L’ACSM organise un panel des partis politiques sur la santé mentale

À l’occasion de la campagne de la 44e élection fédérale, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) organise une discussion virtuelle gratuite sur la santé mentale, qui sera animée par André Picard, journaliste canadien primé, et qui aura pour invité.e.s les candidat.e.s de chaque parti siégeant à la Chambre des communes.



La COVID-19 a entraîné des répercussions dévastatrices sur la santé mentale et le bien-être de tous les Canadiennes et Canadiens. Déjà avant la pandémie, chaque année, une personne sur cinq était aux prises avec une maladie mentale ou des problèmes de santé mentale.

Cette élection fédérale représente une occasion qui ne survient qu’une fois par génération de procéder à d’importantes réformes durables du système de santé mentale du Canada.

L’événement, qui coïncide avec la Journée mondiale de la prévention du suicide, donnera la chance aux gens d’écouter les candidat.e.s, qui feront part des mesures qu’adoptera leur parti afin de veiller à ce que la population canadienne puisse accéder rapidement aux services et au soutien en santé mentale dont ils ont besoin, là et au moment où ils en ont besoin.

L’interprétation simultanée sera offerte en anglais et en français.

Date et heure : 10 septembre, de 14h à 15h (HAE)

Animateur : André Picard, journaliste canadien primé, spécialisé en santé

Conférenciers et conférencières :

L’Honorable Patty Hajdu, ministre sortante de la Santé et candidate pour le Parti libéral du Canada dans la circonscription de Thunder Bay-Superior North (On.)

Todd Doherty, député sortant et candidat pour le Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Cariboo-Prince George (C.-B.)

Don Davies, le député sortant et candidat pour le Nouveau parti démocratique du Canada dans la conscription de Vancouver Kingsway (C.-B.)

D re Jennifer Purdy, candidate pour le Parti vert du Canada dans la circonscription de Kanata-Carleton (On.)

Luc Thériault, député sortant et candidat pour le Bloc Québécois dans la circonscription de Montcalm (Qc.)



Incluant une allocution de Margaret Eaton, cheffe de la direction nationale de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM).

Apprenez-en plus sur la campagne pour des soins de santé mentale gratuits et maintenant de l’Association canadienne pour la santé mentale, visitez le www.SanteMentaleMaintenant.ca.

À propos de l’Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est l’organisme communautaire du secteur de la santé mentale le plus vaste et le mieux établi au Canada. Présente dans plus de 330 régions réparties dans toutes les provinces et un territoire, l’ACSM œuvre en défense des droits et offre des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes et les troubles de santé mentale ainsi qu’à soutenir le rétablissement et la résilience, afin de permettre à tous les Canadiens et Canadiennes de s’épanouir pleinement. Pour en apprendre plus à propos de l’ACSM, visitez http://www.acsm.ca/.

