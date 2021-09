L'Association canadienne du vapotage soumet ses commentaires à Santé Canada, affirmant que l'interdiction proposée des arômes augmentera le tabagisme, causera des dommages économiques et mettra en péril la sécurité des produits

English French

BEAMSVILLE, Ontario, 08 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la soumission de l'Association canadienne du vapotage (ACV), déposée pendant la période de consultation des parties prenantes de Santé Canada, l'ACV détaille son opposition aux restrictions sur les produits de vapotage aromatisés. Le soumission indique que la Gazette du Canada ne fournit aucune preuve à l'appui de son évaluation erronée des risques et contredit l'immense quantité de recherches démontrant que le vapotage est un outil efficace de réduction des méfaits.



Les résultats négatifs de la restriction des arômes sont largement reconnus dans la Gazette, notamment une augmentation significative des taux de tabagisme, un marché noir important, la fermeture de petites entreprises canadiennes et un impact disproportionné sur les groupes minoritaires qui n'ont été ni étudiés ni consultés. Ces résultats négatifs n'ont pas été pondérés de manière adéquate et, par conséquent, une valeur extrêmement faible a été accordée à la vie humaine.

Santé Canada a reconnu la découverte scientifique émergente selon laquelle les fumeurs qui cessent de fumer en utilisant un produit de vapotage aromatisé ont presque deux fois plus de chances de réussir à cesser de fumer que ceux qui utilisent un produit non aromatisé. De plus, le ministère reconnaît avoir reçu des cartes postales de 23 000 fumeurs indiquant que les arômes sont essentiels à la poursuite de leur abstinence tabagique. Pourtant, les déclarations de milliers de fumeurs adultes sont rejetées comme anecdotiques, et la modélisation ne tient pas compte de manière adéquate de leur retour au tabac.

Alors que les fumeurs qui recommencent à fumer ne sont pas représentés de manière appropriée dans la modélisation, les utilisateurs de produits à double usage qui recommencent uniquement à fumer le sont. Il est affirmé que le double usage ne présente aucun avantage pour la santé. Cette affirmation est contraire au principe bien accepté de la réduction des risques qui est la pierre de toute initiative moderne de santé publique. Au contraire, elle repose sur une option binaire fallacieuse, où fumer et s'abstenir de consommer de la nicotine sont les seules alternatives pour les adultes. Ce point de vue est une approbation des modèles discrédités "d' abstinence" ou de "prohibition" qui ont été rejetés par les démocraties modernes comme le Canada dans tous les autres contextes de santé publique comme étant inefficaces, non scientifiques, irréalistes, inapplicables, contre-productifs et, en fin de compte, nuisibles à la santé publique.

"Bien qu'il ait été autrefois un chef de file de la réduction des méfaits du tabac, le Canada deviendra, grâce à une politique régressive, l'un des pays occidentaux les plus attrayants pour les fabricants de tabac. Les restrictions sur les arômes donneront l'industrie, dans son intégralité, aux compagnies de tabac et au marché noir, tout en augmentant simultanément les taux de tabagisme. La Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont adopté le vapotage comme outil de réduction des risques et sont en passe d'éliminer le tabagisme au cours de la décennie, tandis que le Canada propose une réglementation qui poussera des milliers de vapoteurs à recommencer à fumer", a déclaré Darryl Tempest, directeur exécutif de la CVA.

Le Canada a déjà vu les résultats d'une interdiction des arômes en Nouvelle-Écosse. Dans les 90 jours qui ont suivi sa mise en œuvre, on a constaté une augmentation sans précédent des ventes de cigarettes, les petites entreprises ont été décimées et les circuits illicites ont fait un bond. La Nouvelle-Écosse n'est pas un modèle sur lequel fonder une réglementation fédérale et devrait servir d'avertissement quant aux conséquences involontaires de la restriction des arômes.

De nouvelles recherches montrent que les restrictions sur les arômes exposent les jeunes à un risque accru, en augmentant la probabilité qu'ils fument et en facilitant l'accès aux produits potentiellement dangereux du marché noir. Ainsi, les restrictions sur les arômes entraînent un risque accru pour les jeunes, une diminution des emplois et une augmentation du nombre de fumeurs.

L'Association canadienne du vapotage (ACV) est une organisation nationale enregistrée, sans but lucratif, établie comme porte-parole de la communauté du vapotage sans but lucratif, qui se veut le porte-parole de l'industrie canadienne indépendante du vapotage. L'ACV représente plus de 200 entreprises de vapotage au détail et en ligne au Canada et n'a aucun financement ou affiliation avec les compagnies de tabac ou leurs affiliés. L’ACV agit en tant que liaison avec les gouvernements fédéral et provinciaux sur toutes les questions législatives et réglementaires liées à l'industrie indépendante du vapotage.

Contact Info:

Darryl Tempest, Executive Director

dtempest@thecva.org

647-274-1867