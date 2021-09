Technologies D-BOX annonce ses résultats du premier trimestre

English French

Les revenus des droits d’utilisation ont augmenté 524% à 0,6 million de dollars comparativement à 0,1 million de dollars pour la même période l’année précédente grâce à la contribution des films à grand succès.



Les revenus totaux ont augmenté 42% à 3,1 millions de dollars comparativement à 2,2 millions de dollars pour la même période l’année précédente .



La trésorerie et équivalents de trésorerie était de 6,7 millions de dollars au 30 juin 2021 comparativement à 9,1 millions de dollars au 31 mars 2020.



Clôture d’un financement de 1,0 million de dollars postérieurement à la fin du trimestre, améliorant la position de trésorerie.



Cooler Master dévoile son siège de jeu vidéo Motion 1 intégrant le système haptique de D-BOX qui sera compatible avec tous les jeux vidéo sur PC.



Signature d’un nouveau déploiement aux USA avec Cinemark dans 8 établissements supplémentaires.

LONGUEUIL, Québec, 08 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, a annoncé aujourd’hui les résultats de son premier trimestre de l’exercice 2022 clos le 30 juin 2021. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Premier trimestre clos le 30 juin

(en milliers de dollars sauf pour les données par action) Premier trimestre 2021

2020 Revenus 3 163 2 230 Perte nette (1 344 ) (966 ) BAIIA ajusté* (598 ) (95 ) Perte nette de base et diluée par action (0.006 ) (0.005 ) Données du bilan consolidé Au 30 juin 2021

Au 31 mars 2020

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 700

9 134

* Se référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du Rapport de gestion en date du 8 septembre 2021.

« Nous sommes satisfait du retour progressif de nos marchés et du niveau de l’encaisse qui sont en ligne avec nos attentes. Une bonne partie de nos cinémas commerciaux sont désormais rouverts et les revenus liés à la prime D-BOX ont augmenté de 524 % par rapport à l’année précédente et de 99 % par rapport au trimestre précédent grâce au retour des films à grand succès tels que Godzilla vs Kong et F9. Cela augure bien pour le reste de l'année, conditionnel aux impacts potentiels du variant Delta, avec la sortie de films à succès très attendus tels que James Bond : " Mourir peut attendre ", "Matrix 4" et "Spider-Man: Pas de retour à la maison". De plus, la stratégie de D-BOX consistant à se concentrer sur des chaînes de cinéma établies, porte ses fruits avec l'annonce de déploiements importants avec Cinemark, et plus récemment avec notre partenaire européen de distribution ECCO et un autre important exploitant de salles de cinéma dans l’hémisphère sud. Postérieurement à la fin du trimestre, D-BOX est heureux de recevoir le soutien financier de la Banque Nationale du Canada [« BNC »] avec l’octroi d’un nouveau prêt de 1,0 million de dollars. Ce prêt renforce le bilan soutenant ainsi la transformation et les initiatives de croissance commerciale de D-BOX. »

Le 7 septembre 2021, la Société a signé une entente avec la Banque Nationale du Canada [« BNC »] concernant l’octroi d'un prêt d’un montant de 1 000 000 $ pour les activités courantes et le fonds de roulement. Ce prêt portera intérêt à un taux fixe de 4 % et sera remboursable en 24 versements mensuels de 8 000 $ à compter du treizième mois suivant l’octroi et le solde à la fin du terme de 36 mois. Le prêt sera garanti par une hypothèque de premier rang et des sûretés sur tous les actifs de la Société et de sa filiale américaine, et est garanti par la Banque de Développement du Canada [« BDC »].

« D'un point de vue stratégique, D-BOX est sur la bonne voie avec son plan de développement pour le segment du divertissement à domicile. Notre équipe de R&D a adapté notre infrastructure technologique pour permettre l’intégration facile avec différents types de sièges. D’ailleurs, la chaise de jeu vidéo Motion 1 de Cooler Master, qui intègre la technologie haptique haute-fidélité de D-BOX, a été officiellement dévoilée lors de leur plus récent événement Summer Summit en juillet. Cette chaise de jeu vidéo présentera la plus récente percée technologique de D-BOX, un mode haptique compatible avec tous les jeux vidéo sur PC. Alors que nous mettons beaucoup d’attention à la livraison d'une chaise de jeu vidéo avec notre partenaire Cooler Master cet automne, nous entretenons des discussions avancées avec d'autres partenaires bien établis de périphériques de jeu vidéo pour le lancement de produits additionnels d’ici la fin de notre année fiscale. Nous pensons que le potentiel du marché pour les périphériques de jeu vidéo pour D-BOX sera énorme dans les années à venir, alors que les joueurs profiteront des avantages de l'haptique validés par les évaluations consommateur de tierce partie », a mentionné Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX Technologies. « L’évolutivité du contenu demeure une priorité absolue pour le segment du divertissement à domicile et nous sommes heureux de la disponibilité en format D-BOX des franchises populaires récentes de diffusion en continu telles que Star Wars: The Bad Batch, Loki, Jack Ryan, The Witcher et Lupin, entre autres. Nos outils innovateurs de codage augmentent considérablement la vitesse de production de trames haptiques pour le portefeuille de titres pour le domicile. »

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

D-BOX et Cinemark Holdings, Inc., l’une des plus grandes et des plus influentes entreprises d’exploitation de salles de cinéma, sont heureuses d’annoncer la signature d’une nouvelle entente visant l’installation de fauteuils inclinables haptiques D-BOX dans huit établissements supplémentaires, ce qui portera à 99 le nombre de salles Cinemark munies de sièges D-BOX à l’échelle des États-Unis.



Cooler Master, un leader mondial dans la conception et la fabrication de composants et de périphériques informatiques innovants, en collaboration avec D-BOX, a officiellement lancé Motion 1, une chaise de jeu haptique immersive.

D-BOX a collaboré avec Serious Labs pour développer un nouveau simulateur de conduite de camion commercial en réalité virtuelle. Cette innovation contribuera non seulement à créer un parcours accéléré vers la compétence et la sécurité des conducteurs, mais contribuera également à un environnement meilleur et plus propre en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

D-BOX a collaboré avec ANGRUP Software Technologies pour développer un simulateur de formation de véhicules lourds. Le nouveau produit est entièrement développé au niveau national à l'aide d'équipements et d'électroniques de véhicules réels.

D-BOX s’associe à Los Angeles Distribution & Broadcasting, Inc. (LADB), chef de file du traitement de contenu et de médias numériques établi à Los Angeles afin d’accélérer sa pénétration du marché consommateur. Cette entente à long terme, consolide la présence de D-BOX à Los Angeles, et aidera à accroitre la capacité et la vitesse de production du contenu haptique. Elle permettra également de solidifier nos relations d’affaires avec les importants studios de cinéma de films ainsi que les grandes chaînes de cinémas aux États-Unis, et de capitaliser sur le réseau d’affaires local de LADB auprès des studios et plus particulièrement auprès des plateformes émergentes de diffusion en continu.

D-BOX a récemment finalisé une étude officielle avec le Tech3lab de HEC Montréal, évaluant l'impact de l'haptique haute-fidélité sur le joueur dans un environnement de jeu vidéo. L'étude conclut que l'expérience haptique de D-BOX : Améliore l'immersion vécue et perçue par le joueur Augmente le niveau de plaisir et l'intensité des émotions Et contribue positivement à l'expérience de jeu vidéo





INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU PREMIER TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2021

L’information financière inhérente au premier trimestre clos le 30 juin 2021 devrait être lue conjointement avec les états financiers consolidés intérimaires, résumés et non audités de la Société et le Rapport de Gestion de l’entreprise en date du 8 septembre 2021. Ces documents peuvent être consultés au www.sedar.com.

RAPPROCHEMENT DU BAIIA AJUSTÉ* À LA PERTE NETTE

Le BAIIA ajusté* fournit de l’information utile et complémentaire, permettant notamment d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie avec les activités d’exploitation. Il inclut le bénéfice net (la perte nette) et exclut ce qui suit : l’amortissement, les frais financiers nets des revenus d’intérêts, les impôts sur le résultat, les dépréciations d’actifs, les charges au titre des paiements fondés sur les actions, le gain ou la perte de change et les frais de restructuration non récurrents.

Le tableau suivant explique le rapprochement du BAIIA ajusté à la perte nette :

(tous les montants sont en milliers de dollars canadiens)

Premier trimestre

clos le 30 juin 2021 2020 Perte nette (1 344 ) (966 ) Amortissement des immobilisations corporelles 297 475 Amortissement des actifs incorporels 224 191 Amortissement des autres actifs — — Frais financiers (charges financières moins intérêts créditeurs) 153 94 Impôts sur le résultat (recouvrement) (1 ) (1 ) Charge au titre des paiements fondés sur des actions 48 46 Perte de change 25 66 BAIIA ajusté (598 ) (95 )

* Se référer à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du Rapport de gestion en date du 8 septembre 2021.



À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l’ensemble du corps et en stimulant l’imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. L’haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais.

Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. www.D-Box.com

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses résultats financiers et de sa situation ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans présent communiqué de presse, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent notamment ceux qui sont exposés à la rubrique « Facteurs de risques » de la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 mars 2020, dont une copie est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que laissent entrevoir les énoncés prospectifs. La Société n’a pas l’intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, d’événements ou de circonstances subséquentes ou pour toute autre raison, et elle n’est tenue à aucune obligation à cet égard, sauf si les lois applicables l’y obligent.