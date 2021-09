LeddarTech présentera des solutions ADAS et AD innovatrices lors de trois événements internationaux majeurs en septembre 2021

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUÉBEC, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer sa participation à plusieurs événements à distance et en présentiel, en septembre, comme exposant et présentateur. Lors de ces événements d’envergure mondiale, LeddarTech proposera ses plateformes technologiques intégrées de bout en bout, qui permettent aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Ces solutions distinctives comprennent la plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi que la plateforme de développement LiDAR efficace et extensible reposant sur la technologie brevetée LeddarEngine™.



« L’essor de la conduite autonome repose largement sur les solutions ADAS développées aujourd’hui », a déclaré Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux chez LeddarTech. « Ces événements à venir mettent en lumière l’approche réinventée, évolutive et flexible de LeddarTech à l’égard des solutions LiDAR et de fusion de données de capteurs et de perception qui répondent aux besoins spécifiques des clients », a-t-il poursuivi. « Nous sommes particulièrement heureux que Mike Thoeny, président de la division Activités automobiles chez Flex, coanime l’une de nos sessions. Nous avons hâte de vous voir participer avec nous à un ou plusieurs de ces événements », a conclu M. Aitken.

Industry Tech Days – 13-17 septembre ( événement numérique )

La conférence Industry Tech Days apporte une perspective essentielle en matière d’électronique, depuis la conception touchant l’intelligence artificielle à la source jusqu’aux capteurs automobiles de nouvelle génération, le tout livré en temps réel directement par des experts de l’industrie sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Joignez-vous à LeddarTech pour deux présentations :

« Solutions de fusion de données de capteurs et de perception pour applications ADAS et AD » (étude de cas en anglais), par Youval Nehmadi, directeur Ingénierie, centre R&D, plateforme et fusion de données de capteurs et perception de LeddarTech, Israël.

« Pourquoi les plateformes souples sont nécessaires au déploiement des systèmes ADAS et AD à venir » (en anglais), par Frantz Saintellemy, président et chef de l’exploitation de LeddarTech et Mike Thoeny, président de la division Activités automobiles chez Flex.

Pour s’inscrire (sans frais).

China International Optoelectronic Conference (CIOE) / MEMS Seminar – 16-18 septembre ( événement en direct à Shenzhen, Chin e )

CIOE, l’événement principal de l’industrie optoélectronique en Chine, se tient au World Convention and Exhibition Center de Shenzhen. M. Horry Cheng représentera LeddarTech à la table ronde sur les « Technologies et applications de détection LiDAR et caméras 3D ». LeddarTech présentera également ses solutions ADAS et AD lors de ce prestigieux événement.

Pour s’inscrire

Conférence Automotive LiDAR 2021 – 21-23 s eptembr e ( événement numérique )

Cette conférence est l’une des seules consacrées exclusivement aux technologies et applications LiDAR automobiles. Les sessions présenteront les différentes approches dans le développement d’un système LiDAR et expliqueront les raisons privilégiant une approche plutôt qu’une autre.

Joignez-vous au chef de la technologie de LeddarTech, Pierre Olivier, le 21 septembre à 14 h 00, HNE, pour sa présentation intitulée « LiDAR, radar et caméras associés : défis et solutions de la fusion de données de capteurs ».



Pour s’inscrire

Pour une liste complète des événements LeddarTech en direct et virtuels à venir, visitez leddartech.com/events.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et applications pour robotaxis. Détentrice de plus de 100 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.