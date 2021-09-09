重新构想ADAS和AD解决方案，欢迎和LeddarTech一起参加2021年9月举行的三个大型国际活动

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魁北克市, Sept. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术的全球领导者 LeddarTech ®非常高兴地宣布将作为参展商和演讲者参加多个数字和现场活动。这些全球活动将展示LeddarTech全面的端到端技术平台，使客户能够解决汽车和出行市场整个价值链上的关键感应和感知挑战。这些特色解决方案包括 LeddarVision ™传感器融合和感知平台以及基于专利 LeddarEngine ™技术的经济高效、可扩展的LiDAR开发平台。



“自动驾驶的加速在很大程度上取决于目前正在开发的ADAS解决方案，”LeddarTech全球营销、传播和产品管理副总裁Daniel Aitken表示。“这些即将举行的活动凸显了LeddarTech利用LiDAR和传感器融合和感知解决方案满足客户个人需求的可扩展且灵活的重构方法，”他继续说道。“我们特别高兴的是，Flex汽车业务集团总裁Mike Thoeny将担纲我们其中一场会议的联合主持人。我们期待着您参加我们的一项或多项活动，” Aitken先生最后说道。

工业科技日 ——9月13日至17日（数字）

工业技术日带来有关电子产品以及从边缘智能设计到下一代汽车传感器等一切事物的至关重要的见解，由行业专家直接直播到您的台式机或移动设备。

参加LeddarTech的两场演讲：

“用于关键ADAS和AD应用的传感器融合和感知解决方案”（使用案例），主讲人：以色列LeddarTech传感器融合和感知平台研究与开发中心工程总监Youval Nehmadi。

“为什么未来的ADAS/AD部署需要灵活的平台，”主讲人：LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy和Flex汽车业务集团总裁Mike Thoeny。

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中国国际光电博览会（CIOE）/MEMS研讨会 ——9月 16日至18日（中国深圳现场举办）

CIOE是中国最大的光电行业活动，在深圳国际会展中心举行。Horry Chung先生将代表LeddarTech参加“LiDAR和3D摄像头传感技术和应用”座谈小组，LeddarTech还将在这一著名活动上展出。

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2021年Automotive LiDAR展会 ——9月21-23日（数字活动）

这次展会是专门致力于汽车LiDAR技术和应用的活动之一。展会期间将介绍开发LiDAR系统的各种方法，并解释选择一种方法而不是另一种方法的原因。

欢迎参加东部标准时间9月21日下午2:00举行的LeddarTech首席技术官Pierre Olivier 主题演讲“融合LiDAR、雷达和摄像头：传感器融合挑战和解决方案”。



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如需了解LeddarTech即将举办的现场和虚拟活动的完整列表，请访问 leddartech.com/events 。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中得到积极部署。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，已获授权或正在申请中的旨在提升ADAS及自动驾驶性能的专利技术超过100项。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube关注。

联系人：

LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁Daniel Aitken

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。