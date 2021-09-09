重新構想 ADAS 與 AD 解決方案，在 2021 年 9 月與 LeddarTech 參加三大國際盛會

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魁北克市, Sept. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的全球領導者，公司欣然宣佈將於 9 月期間作為參展商及主辦商參與多個全球數碼活動。這些全球活動將展示 LeddarTech 全面的端對端技術平台，使客戶能夠解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應與感知挑戰。這些特別解決方案包括 LeddarVision ™ 感應器融合和感知平台，及建基於專利 LeddarEngine™ 技術，符合成本效益且可擴展的 LiDAR 開發平台。



LeddarTech 全球市場推廣、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken 說：「無人駕駛的加速很大程度取決於現正開發的 ADAS 解決方案。」 他繼續說：「這些即將舉行的活動突顯了 LeddarTech 透過 LiDAR、感應器融合和感知解決方案的可擴展和靈活的重新構想方法，以滿足個別客戶的需求。Aitken 先生總結道：「我們非常榮幸能讓 Flex 汽車業務集團總裁 Mike Thoeny 與我們共同主持會議。我們期待您加入我們參其中一項或全部活動。」

Industry Tech Days（行業技術日） – 9 月 13 日至 17 日（數碼）

Industry Tech Days 為電子領域帶來重要見解，從邊緣智能設計到下一代汽車感應器，由行業專家直接向您的桌上型電腦或流動裝置提供現場直播。

參與 LeddarTech 的兩個簡報：

「關鍵 ADAS 和 AD 應用的感應器融合和感知解決方案」（使用案例）講者為以色列 LeddarTech 感應器融合和感知平台研究及開發中心工程總監 Youval Nehmadi。

「為何未來的 ADAS/AD 部署需要靈活的平台」講者是 LeddarTech 總裁兼營運總裁 Frantz Saintellemy 及 Flex 汽車業務集團總裁 Mike Thoeny。

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中國國際光電博覽會 (CIOE) / MEMS 研討會 – 9 月 16 日至 18 日（在中國深圳現場直播）

CIOE 是中國最大的光電子行業盛會，在深圳國際會展中心舉行。Horry Chung 先生將代表 LeddarTech 參加「LiDAR 及 3D 鏡頭感應技術與應用」專題小組，而 LeddarTech 亦將在此享負盛名的活動中參展。

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汽車 LiDAR 會議 2021 – 9 月 21 日至 23 日（數碼活動）

此會議是唯一專注於汽車 LiDAR 技術和應用的活動之一。會議將介紹開發 LiDAR 系統的各種方法，並解釋選擇一種方法而不是另一種的原因。

參與 LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 於 9 月 21 日下午 2:00（美國東部時間） 的專題演講「結合 LiDAR、雷達和鏡頭：感應器融合挑戰和解決方案」。



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有關 LeddarTech 即將舉行的現場和虛擬活動的完整清單，請瀏覽 leddartech.com/events 。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台，以及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1 至 2 級汽車系統整合商能夠為 1 至 5 級無人駕駛開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、貨車、巴士、送貨車、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 100 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

如欲了解有關 LeddarTech 的更多資訊，請瀏覽 www.leddartech.com 、我們的 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube 。

聯絡人：

LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken

｜電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP, LeddarCore、VAYADrive、VayaVision 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標記是或可能是用於辨認其有關擁有人的產品或服務的商標或註冊商標。