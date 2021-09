English Finnish

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 9.9.2021 klo 9.00



NoHo Partnersin elokuun 2021 liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan operatiivinen kassavirta oli yli miljoona euroa positiivinen



NoHo Partners Oyj:n elokuun 2021 liikevaihto oli noin 18 miljoonaa euroa vastaten noin 85 prosenttia vuoden 2020 vertailujaksosta ja noin 65 prosenttia COVID-19-pandemiaa edeltävän vuoden 2019 vertailujaksosta. Liiketoiminnan operatiivinen kassavirta elokuussa oli yli 1,0 miljoonaa euroa.



NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström:



”Elokuun noin 18 miljoonan euron liikevaihto ja liiketoiminnan tuottama noin miljoonan euron positiivinen kassavirta olivat odotustemme mukaiset. Kansainvälinen liiketoimintamme on käynnistynyt lupaavasti Tanskan ja Norjan poistaessa ravintolarajoituksiaan. Myös fast casual -liiketoiminta, Friends & Brgrs etunenässä, vetää hyvin. Ruokaravintoloiden kysyntä on vielä hyvin viikonloppupainotteista ja viihderavintoloita rasittavat tiukat rajoitukset. Vaikka koneemme käyvät edelleen vajaatehoisina, olen tyytyväinen, että olemme saaneet kulupuolen burn raten alas ja oppineet toimimaan tehokkaasti rajoitetussakin ympäristössä, mistä todisteena on liiketoiminnan tuottama positiivinen kassavirta.



Syyskuussa arvioimme ravintolarajoitusten vaikuttavan vielä merkittävästi toimintaympäristöömme ja liikevaihtomme asettuvan noin 14–16 miljoonan euron haarukkaan, jolloin myös liiketoiminnan operatiivinen kassavirta pysyy positiivisena. Loppuvuoden varaustilanne on hyvä, mutta etenkin yritystilaisuuksien järjestämiseen vaaditaan nyt nopeita rajoitusten purkuja lokakuun aikana. Suomen hallituksen päivitetty koronastrategia lupaa maamme avautuvan, mutta odotamme edelleen STM:ltä konkretiaa, miten ja missä vaiheessa ravintolarajoituksia aletaan purkamaan ja saamme liiketoimintamme kunnolla käyntiin.”



Syyskuun 2021 liiketoiminnan kehityksestä yhtiö tulee raportoimaan viikolla 41.



Lisätietoja:

Aku Vikström, toimitusjohtaja, NoHo Partners Oyj, puh. +358 44 011 1989

Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, NoHo Partners Oyj, puh. +358 40 721 5655



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.noho.fi

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi, Friends & Brgrs ja Cock’s & Cows. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Yhtiön visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolayhtiö. www.noho.fi