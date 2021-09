Anaqua reçoit le prix annuel ESG d'Astorg

English French

BOSTON, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, le leader dans le domaine de la gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), a été reconnu pour ses réalisations dans les domaines liés à l'Environnement, le Social et la Gouvernance (ESG), en recevant le prix annuel ESG du fonds d’investissement privé international Astorg, son actionnaire majoritaire.



Astorg est un leader de l'investissement responsable, avec pour mission de réduire les risques et d'augmenter les rendements financiers pour les fonds du groupe et les sociétés du portefeuille, tout en bénéficiant à la société dans son ensemble. Les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont au cœur des activités d'Astorg et sont pleinement intégrées dans ses politiques et processus. Chaque année, la société décerne le prix Astorg ESG à la société du portefeuille aux réalisations les plus significatives dans ce domaine et qui fait preuve du plus grand engagement envers le programme ESG d'Astorg.

La directrice ESG d'Astorg, Viviana Occhionorelli, a déclaré : "Nous avons remis le prix ESG 2021 à Anaqua pour ses réalisations en matière de diversité des genres - les femmes occupant désormais 40% des postes de direction au sein de l'entreprise ; d'éthique - pour avoir déployé un programme d'éthique intégrant une politique de code de conduite et des formations ; et de durabilité - pour avoir été la première société de logiciels du portefeuille d'Astorg à calculer ses émissions de carbone pour les émissions directes et indirectes et avoir obtenu un statut de médaille d'argent avec EcoVadis pour sa performance ESG."

Bob Romeo, PDG d'Anaqua, commente : "Nous sommes très fiers de recevoir le prix ESG 2021 d'Astorg. Cela reflète l'importance que nous accordons en tant que société à la durabilité, à l'équité et la gouvernance, ainsi que le bon travail que nous faisons dans ces domaines."

Susan Grover, VP RH d'Anaqua, ajoute : "C'est un honneur de recevoir le prix ESG d'Astorg, qui reconnaît nos efforts continus à travers ces trois piliers. Cette initiative s'aligne directement avec nos valeurs fondamentales et nous sommes engagés à continuer à faire des progrès vers la durabilité dans son ensemble."

À propos d'Anaqua

Anaqua, Inc. leader dans le domaine de la gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle. La plateforme AQX d'Anaqua combine les meilleures pratiques de flux de travail avec des analyses de données et des services technologiques pour créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie PI, permettre la prise de décision PI et rationaliser les opérations PI. Aujourd'hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques à travers le monde, ainsi qu'un nombre croissant de cabinets de conseil dans le monde utilisent les solutions Anaqua. Plus d'un million de cadres, d'avocats, d’assistants juridiques, d'administrateurs et d'innovateurs utilisent la plateforme pour leurs besoins de gestion PI. Le siège social de l’entrepris est basé à Boston, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou LinkedIn.

À propos d'Astorg

Astorg est une firme internationale de capital-investissement qui gère plus de 12 milliards d'euros d'actifs. La société travaille avec des entrepreneurs et des équipes de direction pour acquérir des sociétés multinationales leaders sur leur marché, basées en Europe ou aux États-Unis, en leur fournissant l'orientation stratégique, la gouvernance et le capital dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs de croissance. Astorg bénéficie d'une culture entrepreneuriale distincte, d'une perspective d'actionnaire à long terme et d'un organe de décision allégé. La société dispose d'une expertise sectorielle précieuse dans le domaine des logiciels, de la santé, des services professionnels interentreprises et des entreprises industrielles basées sur la technologie. Astorg a des bureaux à Londres, Paris, New-York, Francfort, Milan et Luxembourg. Pour de plus amples informations sur Astorg, veuillez consulter le site www.astorg.com. Suivez Astorg sur LinkedIn.





Contact de la société :

Amanda Hollis

Directrice associée, Communications

Anaqua

617-375-2626

ahollis@Anaqua.com