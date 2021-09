Le collectif FranceDM22 est né !

Constitué pour et par des industriels français fabricants de dispositifs médicaux (DM) et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DM DIV), le collectif a pour objectif de promouvoir la qualité des dispositifs médicaux français tout en assurant leur respect aux exigences réglementaires en termes de sécurité des patients et de performance. FranceDM22 sera le relais de ses membres afin de défendre leurs intérêts dans le contexte de l’application des nouveaux règlements européens (en cours pour le MDR appliqué aux DM ou en phase de l’être pour l’IVDR appliqué aux DM DIV).

Préserver et améliorer la sécurité des patients, protéger et créer des emplois en France, innover en santé pour améliorer la qualité des solutions et des outils à disposition de nos médecins, chirurgiens et autres personnels soignants sont les valeurs essentielles partagées par ce collectif et auxquelles tous les membres sont fortement attachés.

Coordonné par Arnaud Renouf de DATEXIM (Normandie), Ludovic Toledo de DEDIENNE-SANTE (Occitanie) et Yves Guyard de FIMCO (Occitanie), les premières actions de FranceDM22 visent à sensibiliser les pouvoirs politiques français et la Commission Européenne aux difficultés induites par l’application des nouveaux règlements, être force de proposition pour améliorer la situation et porter les revendications au niveau politique. L’objectif est de sauvegarder un secteur industriel innovant, dynamique, créateur d’emplois et de valeur économique, mais fragilisé par les contraintes règlementaires européennes.

Nous proposons dès à présent à nos membres différents outils pour recueillir les informations nécessaires pour atteindre nos objectifs :

Un questionnaire à destination des industriels désirant nous rejoindre afin de faire un état des lieux de notre secteur et de nos problématiques liées notamment à la nouvelle réglementation européenne (MDR et IVDR) : https://tinyurl.com/k59es3by

Un site collaboratif privé, sécurisé et réservé à nos membres pour consulter les actualités du collectif, partager des informations et participer aux réflexions et travaux en cours.

Une page LinkedIn dédiée au collectif pour diffuser nos informations et faire entendre notre voix au sein de nos réseaux professionnels : https://www.linkedin.com/company/francedm22

Un compte Twitter pour une diffusion plus large et publique : https://twitter.com/FranceDM22

Industriels français du secteur du dispositif médical, rejoignez-nous maintenant afin de défendre collectivement les intérêts de notre filière et des patients européens !

Pour cela, merci de proposer votre collaboration via le formulaire que vous trouverez ici :

https://tinyurl.com/k59es3by

Les membres du collectif valideront votre inscription en fonction des valeurs, objectifs et intérêts en lien avec l’objectif du collectif.

Chers membres et futurs membres du collectif FranceDM22, c’est ici que s’organisent nos actions, notre solidarité et notre visibilité ! Ensemble œuvrons pour une France et une Europe de la Santé plus sûre, plus efficace et de meilleure qualité !

Le Collectif FranceDM22

Contacts des coordonnateurs :