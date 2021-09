Statkraft inngår ny, utvidet kraftkontrakt med Boliden i Odda

English Norwegian

(Oslo/Odda, 09.09.2021) Statkraft og det svenske metallselskapet Boliden har signert en ny og utvidet kraftkontrakt som sikrer konkurransedyktig kraft til selskapets smelteverk i Odda. Kontrakten er på 1,6 TWh/år og løper i 15 år fra det nye, oppgraderte smelteverket etter planen står klart i 2024.



Boliden satser stort i Norge og fattet nylig investeringsbeslutning for å øke smeltekapasiteten i Odda fra dagens 200 000 til 350 000 tonn per år. Utvidelsen av anlegget utgjør en av de største landinvesteringene i Norge på mange år og øker det årlige kraftbehovet med 700 GWh.

- Kraftavtalen sikrer grunnlaget for produksjon av verdens mest klimaeffektive sink i Odda. Utvidelsen av virksomheten som vi nå starter på er naturligvis en viktig fremtidssatsing både for oss og samfunnet som helhet, sier Mats Gustavsson, energidirektør i Boliden.

- Vi er stolte av å sikre krafttilgangen til et oppgradert og utvidet smelteverk i Odda. Avtalen er nok et eksempel på fornyelse og utvidelse av langsiktige kraftkontrakter til norsk industri og bekrefter Statkrafts posisjon som hovedleverandør av elektrisitet til kraftkrevende industri i Norge, sier konserndirektør for Marked og IT i Statkraft, Hallvard Granheim.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 600 ansatte i 18 land.

Om Boliden

Boliden er et metallselskap med fokus på bærekraftig utvikling. Våre røtter er nordiske, markedet globalt. Kjernekompetansen er prospektering, gruver, smelteverk og metallgjenvinning. Boliden har cirka 6 000 medarbeidere og en omsetning på SEK 50 milliarder kroner. Selskapet er notert på NASDAQ OMX Stockholm.

