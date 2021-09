Jean des Rivières se joint au conseil d’administration de Midland

English French

MONTRÉAL, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland » ou la « Société ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer que le conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Jean des Rivières à titre d’administrateur de la Société.



« C’est un privilège de voir M. des Rivières se joindre à notre équipe. Son expérience diversifiée des secteurs de l’exploration et de l’exploitation minière, qui s’échelonne sur plus de 35 ans et qui a été acquise dans plus de 50 pays, en fait un candidat idéal pour notre conseil d’administration. Jusqu’à tout récemment, il occupait le poste de vice-président, Exploration des métaux chez BHP et a auparavant occupé des postes techniques et de gestion chez Rio Algom, BHP et Noranda. Après une carrière couronnée de succès, il s’est récemment joint aux conseils d’administration de First Majestic Silver Corp. et Montero Mining and Exploration Ltd. M. des Rivières est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en géologie de l’Université du Québec à Montréal et d’une maîtrise ès sciences en géologie de l’École Polytechnique de Montréal affiliée à l’Université de Montréal. Nous sommes ravis que Jean se joigne à Midland. La Société bénéficiera de ses connaissances et de ses compétences au cours des années à venir », a déclaré le président et chef de la direction, M. Gino Roger.

Midland annonce l’octroi d’options d’achat d’actions incitatives à M. des Rivières, visant l’acquisition de 80 000 actions ordinaires au prix de 0,75 $ par action, valides pour une période de 10 ans. Ces options d’achat d’actions incitatives ont été octroyées conformément au régime d’options d’achat d’actions de Midland.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corporation, SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.