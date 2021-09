Dr. Benjamin Musher wird Leiter der Phase-I/II-Studie zur Beurteilung von Natrunix™, der Anti-Tumor-Therapie von XBiotech bei Bauchspeicheldrüsenkrebs

French German

AUSTIN, Texas, Sept. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) („XBiotech“) hat heute bekanntgegeben, dass Benjamin Musher M.D. das klinische Bauchspeicheldrüsenkrebs-Programm von XBiotech leiten wird. Das Unternehmen entwickelt derzeit ein neuartiges Krebsmedikament, Natrunix™, das in Kombination mit zytotoxischen Krebsmedikamenten verwendet werden soll. Natrunix™ blockiert gezielt eine Substanz, die nachweislich die Blutversorgung des Tumors anregt und Bindegewebe zerstört, was das Wachstum des Tumors und die Zerstörung von gesundem Gewebe unterstützen kann. Die entzündungshemmende Aktivität von Natrunix™ wird zudem auf ihre Fähigkeit untersucht, die durch die zytotoxischen Krebsmedikamente verursachte Toxizität und verursachten Läsionen zu reduzieren.



Das Bauchspeicheldrüsenkrebs-Programm von XBiotech, 1-BETTER, das mit einer randomisierten, placebokontrollierten Phase-I/II-Doppelblindstudie gestartet wurde, ermöglicht es dem Unternehmen, Dosiswerte, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sowie die Anti-Tumor-Aktivität von Natrunix™ zu bewerten. Dr. Musher ist Medical Director of Medical Oncology des Dan L. Duncan Comprehensive Cancer Center und Associate Professor am Baylor College of Medicine. Dr. Musher ist Mitglied der American Society of Clinical Oncology und hat zahlreiche Peer-Review-Artikel zur Onkologie verfasst, darunter auch zu Behandlungsmethoden für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Neben Natrunix™ hat Dr. Musher modernste Therapien für Bauchspeicheldrüsenkrebs untersucht, einschließlich der Verwendung auf Tumoren abzielender Viren. Darüber hinaus hat er zu klinischen Praktiken bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs geforscht und Publikationen zu dem Thema veröffentlicht, um die Entscheidungsprozesse und Herausforderungen näher zu beleuchten, denen Onkologen bei der Behandlung dieser äußerst schwierigen Krebsform gegenüberstehen.

Als Vorsitzender des Pankreaskrebsprogramms 1-BETTER wird Dr. Musher das klinische Programm leiten und am Dan L. Duncan Comprehensive Cancer Center des St. Luke’s Hospital in Houston, Texas, persönlich Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs behandeln. Dr. Musher: „Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine verheerende Krankheit und nach wie vor die dritthäufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle in den USA. Für die meisten Patienten mit metastasiertem Bauchspeicheldrüsenkrebs kommt nur eine zytotoxische Chemotherapie in Frage, die in der Regel ein kurzlebiges Ansprechen bietet und signifikante Toxizität verursachen kann. Daher sind wirksamere und rationaler konzipierte Therapien erforderlich. Natrunix™ kann durch gezielte Behandlung der tumorbedingten Entzündung eine bessere Kontrolle des Tumorwachstums ermöglichen, die Toxizität durch Chemotherapie reduzieren und das Wohlbefinden von Patienten mit fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs verbessern.“

Dr. Musher wird die 1-BETTER-Studie überwachen, an der mindestens 20 weitere führende landesweite Krebszentren teilnehmen werden. Im Rahmen der Studie wird Natrunix™ in Kombination mit ONIVYDE und 5-Fluorouracil beurteilt und es werden vorläufige Daten zum Gesamtüberleben, zum progressionsfreien Überleben, zum Therapieversagen und zu objektiven Ansprechraten gesammelt. Es werden auch zahlreiche Kennzahlen zur Lebensqualität untersucht, die hoffentlich eine Verringerung der chemotherapiebedingten Toxizität zeigen.

John Simard, President und CEO von XBiotech: „Wir fühlen uns geehrt, dass Dr. Musher der leitende Prüfarzt dieser Studie wird, deren Ergebnisse wir mit Spannung erwarten.“

Über True Human™ – therapeutische Antikörper

Die True Human™-Antikörper von XBiotech werden ohne weitere Modifikation von Personen entnommen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Im Rahmen von Forschung und klinischen Programmen in verschiedenen Krankheitsbereichen haben die True Human™-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers nutzbar zu machen, um Krankheiten sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein vollständig integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner proprietären Technologie True Human™ verschrieben hat. XBiotech entwickelt derzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien, die die Versorgungstandards in der Onkologie sowie bei entzündlichen und infektiösen Krankheiten neu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist außerdem führend bei der Entwicklung innovativer biotechnologischer Herstellungsverfahren, mit denen dringend benötigte neue Therapien für Patienten weltweit schneller, kostengünstiger und flexibler entwickelt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie „darf“, „wird“, „sollte“, „würde“, „könnte“, „erwartet“, „plant“, „erwägt“, „antizipiert“, „glaubt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „hat vor“, „beabsichtigt“ oder „fortsetzt“ oder den negativen Pendants dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

