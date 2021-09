Le Dr Benjamin Musher présidera l'étude de phase 1-2 évaluant le traitement anticancéreux Natrunix™ de XBiotech contre le cancer du pancréas

French German

AUSTIN, Texas, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT) (« XBiotech ») a annoncé aujourd'hui que Benjamin Musher M.D. présidera le programme clinique de XBiotech sur le cancer du pancréas. La société développe actuellement un nouveau médicament contre le cancer, Natrunix™, qui sera utilisé en combinaison avec des agents anticancéreux cytotoxiques. Natrunix™ bloque spécifiquement une substance dont il a été démontré qu'elle stimule l'irrigation sanguine de la tumeur et détériore les tissus conjonctifs, ce qui peut favoriser la croissance tumorale et la destruction des tissus sains. L'activité anti-inflammatoire de Natrunix™ est également en cours d'évaluation pour sa capacité à réduire la toxicité et les lésions causées par les agents anticancéreux cytotoxiques eux-mêmes.



Le programme sur le cancer du pancréas de XBiotech, 1-BETTER, lancé avec une étude de phase 1-2 randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, permet à la société d'évaluer les niveaux de dose, les interactions médicamenteuses et l'activité anti-cancéreuse de Natrunix™. Le Dr Musher est directeur médical de l'oncologie médicale au Dan L. Duncan Comprehensive Cancer Center et professeur associé au Baylor College of Medicine. Le Dr Musher est membre de l'American Society of Clinical Oncology et a rédigé de nombreux articles à comité de lecture en oncologie, y compris sur les traitements contre le cancer du pancréas. En plus de Natrunix™, le Dr Musher a étudié des traitements de pointe contre le cancer du pancréas, y compris l'utilisation de virus ciblant les tumeurs. Il a également fait des recherches et publié des articles sur les pratiques cliniques en matière de traitement du cancer du pancréas, afin de mieux comprendre les processus de prise de décision et les défis auxquels sont confrontés les oncologues dans le traitement de cette forme extrêmement difficile de cancer.

En tant que président du programme 1-BETTER sur le cancer du pancréas, le Dr Musher dirigera le programme clinique et traitera personnellement les patients atteints d'un cancer du pancréas au Dan L. Duncan Comprehensive Cancer Center, au St. Luke’s Hospital de Houston, au Texas. Le Dr Musher a déclaré : « Le cancer du pancréas est une maladie dévastatrice et reste la troisième cause principale de décès liés au cancer aux États-Unis. La plupart des patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique sont uniquement éligibles à une chimiothérapie cytotoxique, qui produit généralement des réponses de courte durée et peut entraîner une toxicité importante. Des thérapies plus efficaces et conçues de manière plus rationnelle sont donc vraiment nécessaires. En ciblant l'inflammation liée au cancer, Natrunix™ peut faciliter un meilleur contrôle de la croissance tumorale, réduire la toxicité de la chimiothérapie et améliorer le bien-être des patients atteints d'un cancer du pancréas avancé. »

Le Dr Musher supervisera l'étude 1-BETTER qui impliquera au moins 20 autres centres de lutte contre le cancer de premier plan à travers le pays. L'étude évaluera Natrunix™ en combinaison avec ONIVYDE et 5-fluorouracil et générera des données préliminaires sur la survie globale, la survie sans progression, le délai d'échec du traitement et les taux de réponse objectifs. De nombreuses mesures de la qualité de vie seront également explorées, en espérant une réduction de la toxicité liée à la chimiothérapie.

John Simard, président-directeur général de XBiotech, a commenté : « Nous sommes honorés que le Dr Musher préside cette étude dont nous attendons les résultats avec impatience. »

À propos des anticorps thérapeutiques True Human™

Les anticorps True Human™ de XBiotech sont dérivés, sans modification, d'individus qui possèdent une immunité naturelle contre certaines maladies. Grâce aux programmes cliniques et de recherche portant sur plusieurs domaines pathologiques, les anticorps True Human™ de XBiotech ont la capacité de tirer parti de l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec une innocuité, une efficacité et une tolérance accrues.

À propos de XBiotech

XBiotech est une société mondiale de biosciences totalement intégrée, dédiée à la découverte, au développement et à la commercialisation d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive True Human™. XBiotech fait actuellement progresser un solide pipeline de thérapies d'anticorps en vue de redéfinir les normes de soins en oncologie, en affections inflammatoires et en maladies infectieuses. Avec son siège social à Austin, au Texas, XBiotech dirige également le développement de technologies de fabrication biotechnologique innovantes conçues pour produire de manière plus rapide, rentable et flexible de nouvelles thérapies dont les patients du monde entier ont urgemment besoin. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.xbiotech.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations relatives aux convictions et aux attentes de la direction, qui impliquent d'importants risques et incertitudes. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par le biais de termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attend à », « prévoit », « envisage », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « projette », « a l'intention de » ou « continue », ou de la forme négative de ces termes, ou de toute autre terminologie comparable, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes d'identification. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et conditions futurs, qui pourraient entraîner une différence substantielle entre lesdites déclarations et les résultats réels de l'entreprise. Ces risques et incertitudes sont soumis aux informations fournies dans la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) de certains de nos dépôts auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties des performances futures, et nos résultats d'exploitation, notre situation financière et nos liquidités réels, ainsi que le développement du secteur dans lequel nous exerçons nos activités, peuvent différer considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives que nous faisons dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.

