Atos est désigné « Customers’ Choice 2021 » par le rapport Gartner Peer Insights dans la catégorie « Fournisseurs d’analyse de données »

Paris, le 9 septembre 2021 – Atos annonce aujourd’hui avoir été reconnu Choix des clients pour l’année 2021 (« Customers’ Choice 2021 ») par le rapport Gartner Peer Insights, dans la catégorie « Fournisseurs d’analyse de données » 1. Les distinctions « Customers’ Choice » de Gartner Peer Insights récompensent les fournisseurs et les produits qui ont été les mieux notés par leurs clients.



Atos est fier de recueillir de nombreux commentaires et notes positives de ses clients grâce à un portefeuille complet qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des données, complété par des outils et plateformes qui permettent d’accélérer les cycles de transformation des données en actions. Atos Codex permet notamment de créer des écosystèmes de données de nouvelle génération – de l’analytique aux solutions cognitives, ou encore à l’IoT – et de les combiner à une plateforme de Big Data robuste et à de nombreux cas d’utilisation sectoriels, cela afin d’aider les entreprises à transformer leurs données en informations commerciales puissantes et activables. Les clients ont également salué le travail d’Atos en matière de cloud hybride, dans le cadre de son initiative Atos OneCloud .

« Nous sommes ravis d’avoir été désignés comme le choix des clients 2021 sommes particulièrement reconnaissants pour l’ensemble des retours reçus. Atos s’attache à offrir une véritable valeur ajoutée à ses clients en les aidant à relever les défis commerciaux les plus complexes grâce à ses solutions numériques innovantes, soutenues par une approche sectorielle. Cette distinction confirme notre engagement de longue date à fournir un service de grande qualité, mais également notre position de partenaire de confiance pour accompagner la transformation numérique de nos clients », a déclaré Chetan Manjarekar, Responsable des activités Automatisation, Analytique & Intelligence Artificielle d’Atos.

À propos de Gartner Peer Insights :

Gartner Peer Insights est une plateforme en ligne d’évaluation et de notation de logiciels et de services informatiques, par et pour les professionnels de l’informatique et décideurs technologiques. L’objectif est d’aider les responsables informatiques à prendre des décisions plus éclairées en matière d’achat, mais aussi les fournisseurs de technologies à améliorer leurs produits en recevant un retour objectif et impartial de leurs clients. Gartner Peer Insights rassemble plus de 350 000 avis vérifiés sur plus de 340 marchés. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.gartner.com/reviews/home.

Avertissement :

Les distinctions « Customers’ Choice » de Gartner Peer Insights représentent les évaluations, notations et données subjectives d’utilisateurs finaux individuels, soutenues par une méthodologie exhaustive, et ne représentent en aucun cas le point de vue ou l’approbation de Gartner ou de ses sociétés affiliées.

À propos d’Atos :

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse :

Marilyn Florent | marilyn.florent@atos.net | +33 6 65 06 20 07









