Amolyt Pharma exerce l’option de licence sur un candidat médicament optimisé pour le traitement de l’acromégalie auprès de PeptiDream, étoffant ainsi son portefeuille de médicaments pour les maladies endocriniennes rares

LYON, France, et CAMBRIDGE, Mass., 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société internationale spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares, et PeptiDream Inc., entreprise biopharmaceutique basée à Kanagawa au Japon (« PeptiDream ») (Tokyo : 4587), ont annoncé aujourd’hui qu’Amolyt Pharma avait exercé son option de licence globale sur un portefeuille de peptides macrocycliques antagonistes du récepteur de l'hormone de croissance (growth hormone receptor antagonists - GHRA) dans le cadre de son accord de collaboration de recherche avec PeptiDream, annoncé en décembre 2020. Le candidat médicament optimisé et sélectionné, l’AZP-3813, est développé comme traitement potentiel de l’acromégalie, en association avec les analogues de la somatostatine (somatostatin analogs, SSA) chez les patients non contrôlés avec les SSA seuls.



« L’ajout d’un programme de développement dans l’acromégalie est en cohérence avec notre stratégie de bâtir un portefeuille de peptides thérapeutiques visant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits pour les maladies endocriniennes rares, a expliqué Thierry Abribat, Ph. D., PDG d’Amolyt Pharma. En l’absence de traitement efficace, l’acromégalie peut entraîner de nombreuses complications graves. On estime à plus de 60 % le nombre de patients continuant à présenter des niveaux d’IGF-1 (insulin-like growth factor-1) incontrôlés malgré la prise des traitements existants, et notamment de SSA. Grâce à notre collaboration avec PeptiDream, nous avons évalué plusieurs peptides macrocycliques GHRA et avons sélectionné l’AZP-3813 comme candidat médicament. Nous avons déjà lancé le développement de l’AZP-3813, un GHRA de nouvelle génération avec l’objectif d’améliorer l’efficacité des traitements pour un plus grand nombre de patients souffrant d’acromégalie, et prévoyons de démarrer le premier essai clinique fin 2022. »

Patrick Reid, PDG de PeptiDream, a ajouté : « Nous sommes très heureux que notre collaboration de recherche avec Amolyt Pharma ait permis d’identifier un candidat médicament optimisé pouvant être développé pour le traitement de l’acromégalie. Les compétences d’Amolyt Pharma dans le domaine des peptides en font un partenaire idéal pour développer ce médicament et apporter une nouvelle option de traitement dont les patients souffrant d’acromégalie ont grandement besoin. Nous avons hâte de collaborer avec l’équipe d’Amolyt Pharma tout au long du développement, et de poursuivre ce partenariat productif entre nos sociétés. »

À propos de l'acromégalie

L'acromégalie est une maladie endocrinienne chronique rare qui est généralement causée par un adénome (une tumeur bénigne) de l'hypophyse. Elle est caractérisée par une sécrétion anormalement élevée d'hormone de croissance (growth hormone - GH) par l’hypophyse, ce qui entraîne une production excessive d’IGF-1 (insulin-like growth factor-1). Les manifestations courantes chez les patients atteints d’acromégalie incluent une croissance anormale des mains, des pieds et de la mâchoire. L’acromégalie engendre des complications médicales telles que : pathologies cardiovasculaires, cardiomyopathies responsables d’insuffisance cardiaque, altération de la tolérance au glucose pouvant mener au diabète, hypogonadisme, pathologies osseuses et articulaires, AVC, apnées du sommeil et altération de la fonction respiratoire. L'acromégalie est généralement diagnostiquée entre 40 et 45 ans, souvent 4 à 10 ans après son démarrage en raison de sa lente progression. Environ 26 000 patients sont atteints d'acromégalie aux États-Unis et 35 000 au sein de l’Union européenne.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe dans le domaine des peptides thérapeutiques pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille comprend l’AZP3601, un traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, l’AZP-3813, un traitement potentiel de l’acromégalie et l’AZP-3404, dont les indications cliniques potentielles sont en cours d’évaluation. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, visitez www.amolytpharma.com et suivez nous sur Twitter @AmolytPharma.

À propos de PeptiDream

PeptiDream est une société biopharmaceutique cotée au Japon (TSE : 4587). Créée en 2006, elle exploite une plateforme efficiente de découverte, le Peptide Discovery Platform System (PDPS), qui permet de générer des librairies de plusieurs milliards de peptides à très haute échelle de diversité, pour l’identification de séquences peptidiques bioactives et spécifiques et le développement de candidats médicaments sous la forme de peptides thérapeutiques, de petites molécules ou de conjugués. L’ambition de PeptiDream est d’être reconnu comme un leader mondial de la découverte et du développement de nouveaux médicaments pour une améliorer les soins et la qualité de la vie des patients. Pour plus d’information, rendez-vous sur https://www.peptidream.com.

