Komlog de Komutel aide les clients de manière simple et fiable à capturer les interactions vocales et de données

ST-GEORGES, Québec, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Komutel, un chef de file dans le développement de solutions de communications unifiées, a annoncé aujourd’hui que sa solution Komlog version 1.19.1 est conforme aux principales solutions de communications unifiées en tant que service (UCaaS) d’Avaya OneCloud™, aidant les clients à capturer de façon fiable et sécurisée les communications téléphoniques et radio. Avaya est un chef de file mondial en matière de solutions qui améliorent et simplifient les communications et la collaboration.



La solution Komlog est une application d’enregistrement basée sur le Web connue pour sa facilité d’utilisation et sa polyvalence. Conçue pour répondre aux besoins des agences de sécurité publique et des positions de réponse aux appels d’urgence (PRAU), Komlog répond aux normes NENA, offrant une solution complète, sécurisée et efficace d’enregistrement de la voix et des données. L’application est maintenant testée par Avaya pour sa compatibilité avec la plateforme Avaya Aura® 8.1 en utilisant le contrôleur de session en périphérie Avaya pour Enterprise 8.1.

« Nous sommes très fiers que notre logiciel d’enregistrement Komlog soit maintenant testé avec la plateforme Avaya Aura », a déclaré Richard Poulin, PDG de Komutel. « Grâce à ces tests, les clients de toutes tailles peuvent utiliser Komlog en toute confiance pour capturer l’audio et les métadonnées de leurs systèmes Avaya. »

« Travailler avec des entreprises technologiques de premier plan comme Komutel pour confirmer la compatibilité dans le cadre du programme DevConnect d’Avaya aide nos clients à maximiser leur investissement dans les plateformes d’Avaya », a déclaré Susy Liem, vice-présidente de la gestion des produits d’Avaya.

Komutel est un partenaire technologique du programme DevConnect d’Avaya, une initiative visant à développer, commercialiser et vendre des produits tiers novateurs qui interagissent avec la technologie Avaya et étendent la valeur de l’investissement d’une entreprise dans son réseau.

En tant que partenaire technologique, Komutel peut soumettre des produits à Avaya, où une équipe d’ingénieurs DevConnect développe un plan d’essai complet pour chaque application afin de vérifier sa compatibilité avec Avaya. Cela permet aux clients d’ajouter en toute confiance les meilleures capacités à leur réseau sans avoir à remplacer leur infrastructure existante, ce qui leur permet d’accélérer le déploiement de nouvelles applications et de réduire la complexité du réseau et les coûts de mise en œuvre.

Apprenez-en davantage sur la façon dont Komutel fait partie du programme DevConnect d’Avaya et des autres programmes partenaires d’Avaya.

À propos d’Avaya

Les entreprises sont basées sur les expériences qu’elles fournissent, et chaque jour, des millions de ces expériences sont créées par Avaya Holdings Corp. (NYSE : AVYA). Avaya façonne l’avenir du travail, avec des innovations et des partenariats qui offrent des avantages commerciaux révolutionnaires. Nos solutions de communications infonuagiques et notre écosystème d’applications multinuagiques alimentent des expériences client et employé personnalisées, intelligentes et sans effort pour aider à réaliser les ambitions stratégiques et les résultats souhaités. Ensemble, nous nous engageons à contribuer à la croissance de votre entreprise en offrant des expériences qui comptent. Pour en savoir plus, consultez le site www.avaya.com/fr/ .

À propos de Komutel

Komutel est un développeur de logiciels de communication d’entreprise, spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions ouvertes et novatrices dans le secteur des télécommunications. Komutel, chef de file des solutions d’intégration de réseaux et de plateformes (TI, VoIP, communications unifiées, messagerie vocale, mobilité, radio), est un fournisseur reconnu de solutions conviviales, polyvalentes et à valeur ajoutée. Les clients de Komutel couvrent de nombreux secteurs de l’industrie comme les soins de santé, les finances, l’assurance, la sécurité publique, l’éducation et plus encore. La gamme de solutions « Kloud » de Komutel comprend : les applications de centre d’appels, l’intégration de l’intelligence entrante, les rapports CDR, les consoles PC, la RVI (réponse vocale intégrée), l’enregistrement des appels, ainsi que divers modules propres aux entreprises, respectivement, maximisant ainsi le rendement des communications dans leurs secteurs d’activité. La gamme de produits Komutel, disponible dans le « nuage » ou installée dans leurs locaux, réinvente les bases et ajoute un sens important aux solutions de communications unifiées des clients. Pour en savoir plus, visitez notre site Web : www.komutel.com

Tous les produits, noms de produits, marques de commerce et enregistrements mentionnés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, tous droits réservés.