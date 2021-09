mdf commerce et Logic s'associent afin de lancer une plateforme de commerce omnicanal pour une destination épicerie et restaurant haut de gamme innovante à New York

English French

MONTRÉAL, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est fier d'annoncer qu'Orckestra, sa solution de commerce de type « headless », et Logic, un chef de file mondial en consultation dans le commerce de détail, formeront le duo gagnant chargé de déployer une expérience d'épicerie omnicanale pour une ambitieuse destination épicerie et restaurant de luxe devant être lancée à New York en 2022.



Ce nouveau client a choisi Orckestra et Logic pour gérer l'intégration d'une solution de commerce capable d'offrir une expérience de magasinage de pointe et de répondre aux attentes élevées de la clientèle. L'intégration permettra d'aligner le magasinage intercanal sur mobile, sur le Web et en magasin, afin de créer une expérience utilisateur mémorable et unifiée.

« Le secteur de l'épicerie a besoin de solutions qui offrent l'agilité nécessaire pour créer des expériences mémorables et fidéliser la clientèle, tout en gérant efficacement les commandes omnicanales et en maintenant de bonnes marges de profit », explique Pedro Silva, chef du service clients chez Logic. « La solution d'Orckestra nous aidera à atteindre ces objectifs, que nous considérons comme essentiels à la mission du secteur de l'épicerie. »

Logic est un chef de file mondial en consultation dans le commerce de détail possédant une vaste expérience dans la mise en œuvre de technologies de vente au détail dans le secteur de l'épicerie. Orckestra offre aux détaillants et aux épiciers une expérience client de premier ordre par le biais de sa plateforme de commerce, qui répond à des exigences commerciales complexes. Ensemble, ils mettent en œuvre des solutions de commerce numériques et omnicanales qui maximisent les investissements des clients. Cette connaissance approfondie de la mise en œuvre de technologies de pointe a fait de leur partenariat le choix logique du client pour une destination épicerie et restaurant de cette envergure.

« Le partenariat avec Logic était un choix naturel pour la réussite de ce projet. Logic apporte une valeur considérable à nos clients grâce à son expérience avérée en déploiements de technologies de commerce », a ajouté Catherine Roy, présidente par intérim du commerce électronique chez mdf commerce. « En combinant nos forces, notre expertise et notre passion, nous saurons mener à bien ce projet et offrir une plateforme de commerce supérieure à notre client. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement électronique, de commerce unifié et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’approximativement 800 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos de Logic Information Systems

Logic Information Systems résout des problèmes dans le secteur du commerce de détail depuis plus de 20 ans. Ce qui distingue l'entreprise, c'est son approche : Logic adopte le point de vue du consommateur afin de créer et d'exécuter des stratégies omnicanales et de transformation numérique. Avec des bureaux dans plus de 10 pays et plus de 700 employés, Logic a offert à quelques 150 marques à travers le monde les connaissances et le soutien nécessaires pour créer une expérience client exceptionnelle.

Renseignements supplémentaires :

mdf commerce

Catherine Roy

Présidente par intérim, commerce électronique

Téléphone : +1 (450) 449-0102, poste 2005

Courriel : catherine.roy@mdfcommerce.com

mdf commerce

André Leblanc

Vice-président, marketing et affaires publiques

Téléphone : +1 (514) 961-0882

Courriel : andre.leblanc@mdfcommerce.com