Canada Carbon termine sa première campagne de prospection à Asbury

MISSISSAUGA, Ontario, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la société ou Canada Carbon ou CCB) (TSX-V:CCB), (FF:U7N1) est heureuse d’annoncer qu’une campagne de prospection sur le terrain a été complétée sur des anomalies électromagnétiques historiques (EM) de ses concessions Asbury (la Propriété).



Du 26 juillet 2021 au 30 juillet 2021, une équipe de neuf personnes a prospecté, cartographié et échantillonné la propriété équipée de deux détecteurs électromagnétiques Bm4+ « Beep Mat » utilisés pour suivre de multiples conducteurs trouvés dans un levé magnétique héliporté et TDEM de 2013 par Focus Graphite (DUBÉ, 2013). Trois modèles de plis géologiques dans les anomalies de conducteurs ont été définis à partir du levé de 2013. Les plis sont très significatifs pour l’exploration du graphite, car ils peuvent permettre un épaississement et un enrichissement de l’horizon graphitique le long de la charnière du pli. L’un de ces plis est situé à la mine historique d’Asbury, tandis que deux autres n’avaient pas encore été étudiés en détail.

La propriété est recouverte d’un à deux mètres de till glaciaire, comme c’est souvent le cas dans cette partie du Québec. Une équipe utilisant un détecteur EM Beep Mat a tenté de localiser les conducteurs aériens en traversant la surface perpendiculairement à leur direction. Lorsqu’une cible conductrice a été identifiée, des tranchées ont été creusées pour tenter d’échantillonner toute minéralisation sous-jacente. D’autres membres de l’équipe ont exploré la zone à la recherche d’affleurements potentiels ou de blocs minéralisés en surface. Comme le Beep Mat ne pouvait détecter les conducteurs que dans un rayon d’un mètre de la surface, un certain nombre de conducteurs aériens n’ont pas été confirmés au cours de cette étude préliminaire.

Un total de 59 échantillons instantanés ont été prélevés, puis mis en sac et étiquetés sur le site. La figure 1 montre les anomalies des conducteurs sur la propriété et les échantillons de roche associés prélevés pendant les travaux sur le terrain, ce qui donnera à la société une forte indication de la teneur et de la quantité potentielle de graphite associées à certains des conducteurs.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur l'image ou sur le lien en dessous.

De plus, la société a prélevé 42 échantillons de till, situés en aval glaciaire des anomalies conductrices. Ces échantillons de till seront analysés pour déterminer s’il existe des zones de minéralisation enrichie non détectées dans le programme d’échantillonnage au marteau.

Tous les échantillons ont été expédiés à Actlab à Ancaster, Ontario pour l’analyse du carbone graphitique (Cg). Les échantillons de roche et de till seront préparés selon la méthode RX1-Graphitic dans laquelle les échantillons sont séchés, broyés jusqu’à 90 % en passant par un tamis à mailles carrées #10, divisés en riffles (250 grammes) et pulvérisés jusqu’à 95 % en passant par un tamis à mailles carrées de 105 um. Le carbone graphitique est ensuite déterminé par traitement au four en plusieurs étapes et par absorption infrarouge, avec une limite de détection de 0,05 %, en utilisant le progiciel d’analyse 4F-C-Graphitic.

La prochaine étape pour la société sera de procéder à un sondage PhiSpy (un sondage TDEM au sol), suivi d’un second sondage de prospection pour analyser les anomalies conductrices près de la surface. L’examen des données historiques est toujours en cours et sera combiné aux observations récentes sur le terrain. Sur la base de ce travail de terrain et de l’analyse des données historiques effectuée jusqu’à présent, nous avons récemment acquis 3 concessions supplémentaires dans la zone contiguë à nos claims existants.

Olga Nikitovic, PDG par intérim, a déclaré : « Nous sommes heureux de commencer les travaux d’exploration sur la propriété prometteuse d’Asbury. Le grand nombre d’anomalies conductrices, dont certaines dans des structures plissées comme celles de l’ancienne mine d’Asbury, sont des signes encourageants de la découverte d’une importante minéralisation de graphite sur la propriété. L’évaluation de la qualité du graphite sera l’une de nos priorités à mesure que nous avancerons dans notre programme d’exploration. »

La propriété Asbury

La propriété d’Asbury contient l’ancienne mine de graphite d’Asbury et est composée de 25 concessions, pour un total de 1 385 ha. Elle est située à 8,1 km au nord-est de Notre-Dame-Du-Laus, dans la région des Laurentides, au sud du Québec. La propriété appartient à la Province de Grenville avec des degrés variables de métamorphisme. La partie orientale de la propriété est composée de calcaire cristallin, de quartzite et de paragneiss avec une bande de calcaire graphitique contenue dans un quartzite biotitique gris bleu. On trouve dans la propriété du marbre et du quartzite impur, contenant des paillettes de graphite et des grenats. Ces roches sont conformes au gisement de type skarn proposé à Asbury (Charbonneau, 2012).

Les concessions d’Asbury comprennent des terres détenues par des propriétaires privés, mais la longueur totale de 8,48 km de conducteurs EM que la société cible n’est pas située sur des terres privées.

Personne qualifiée

Steven Lauzier, P.Geo. OGQ, une personne qualifiée selon les directives de l’instrument national 43-101, a revu et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.

Pour plus d’informations : Olga Nikitovic Valerie Pomerleau Chef de la direction par intérim Directrice Affaires publiques et Communications Canada Carbon Inc. Canada Carbon Inc. info@canadacarbon.com valerie@ryanap.com (819) 856-5678

« Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de régulation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué ».

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES : Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et qui reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la direction. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondés sur des hypothèses formulées par la société et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prévisionnelles ne sont ni des promesses ni des garanties, et qu’elles sont soumises à des risques et des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l’exige, la société n’assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont présentés sous réserve de ces mises en garde et de celles qui figurent dans nos documents déposés sur SEDAR au Canada (disponibles à l’adresse www.sedar.com).