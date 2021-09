PubMatic annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Madrid

French German

MADRID, Espagne, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq : PUBM), une plateforme côté vente qui fournit des résultats supérieurs pour la publicité numérique, annonce aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau bureau à Madrid dans le cadre de son investissement stratégique sur les marchés à forte croissance. Le bureau de Madrid rejoint la liste des bureaux établis par PubMatic dans l'EMOA, notamment à Milan, Londres, Munich, Hambourg, Stockholm et Amsterdam.



En tant qu'entreprise mondiale, PubMatic a toujours reconnu la nécessité de s'assurer que les clients soient accompagnés par des experts locaux. Suite à une croissance significative sur le marché espagnol, PubMatic a nommé deux hauts dirigeants – Miguel Fernandez-Gil, directeur du développement des éditeurs, Europe du Sud et MENA, Gadea Rodriguez Fernandez, directrice associée des solutions publicitaires chez PubMatic – qui seront responsables de la croissance et de l'expansion continues.

« Je suis vraiment ravi de rejoindre l'équipe de PubMatic et de contribuer au développement de l'activité de publicité numérique sur le marché espagnol », a déclaré Miguel Fernandez-Gil. « Je suis vraiment convaincu que l'équipe de PubMatic fournit un service et une technologie de classe mondiale qui permettent aux annonceurs et aux éditeurs de maximiser leurs revenus et de pérenniser leurs activités alors que le numérique entre dans une nouvelle ère. »

« Rejoindre PubMatic me permet de continuer à faire évoluer le marketing numérique et à développer de nouveaux médias innovants et des produits d'audience pour les acheteurs locaux », a déclaré Gadea Rodriguez Fernandez. « Certaines des plus grandes forces de PubMatic sont ses partenaires de données et éditeurs locaux, ainsi que son approche innovante à l'égard de l'adressabilité du public avec une suite de produits qui permet aux marques et aux éditeurs de repenser la publicité pilotée par les données tout en plaçant la confidentialité et le consentement des consommateurs au cœur de sa stratégie. »

Parallèlement aux nouveaux recrutements, PubMatic travaille déjà avec des partenaires locaux tels qu'Alayans-Media, Vocento Group et Rich Audience.

À propos de PubMatic

PubMatic, Inc. (Nasdaq : PUBM) fournit des revenus supérieurs aux éditeurs en étant une plateforme côté vente de choix pour les agences et les annonceurs. La plateforme PubMatic permet aux développeurs et aux éditeurs d'applications indépendants de maximiser la monétisation de leurs publicités numériques tout en donnant la possibilité aux annonceurs d'augmenter leur retour sur investissement en atteignant et en engageant leurs publics cibles dans des environnements haut de gamme sûrs pour la marque sur tous les appareils et formats publicitaires. Depuis 2006, PubMatic a créé une infrastructure mondiale efficace et reste à la pointe de l'innovation programmatique. Avec une main-d'œuvre répartie dans le monde entier et sans siège social, PubMatic exploite 14 bureaux et huit centres de données à travers le monde.