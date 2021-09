Mois de la santé au travail au Canada 2021 - Sentez-vous bien au travail!

TORONTO, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 21e Mois de la Santé au travail au Canada® (MST) est une célébration annuelle de quatre semaines conçue pour initier les organisations à la santé au travail et soutenir celles qui favorisent déjà les milieux de travail sains.



Le thème d’octobre 2021 est : « Sentez-vous bien au travail! Prenez soin de vous. Faites de votre mieux. Aidez les autres ».

Chaque semaine, les organisations seront incitées à participer à des activités fondées sur des thèmes hebdomadaires. Voici les thèmes des défis hebdomadaires de cette année :

Pourquoi un milieu de travail sain est important

Avec la situation de pandémie qui règne et fait monter l’anxiété à la maison comme au travail, on peut dire sans se tromper que beaucoup d’employés se sentent déconnectés, sous-estimés et stressés. Excellence Canada sait que des employés heureux et en santé sont susceptibles d’être plus productifs et de bien traiter leurs clients. Ils sont aussi plus enclins à rester chez leur employeur, car un environnement de travail sain améliore leur santé et leur bien-être.

Le Mois de la santé au travail au Canada® célèbre les employés, leurs succès, leurs accomplissements! Pendant le mois d’octobre, chaque employeur est incité à prendre le temps de reconnaître ses employés et à leur faire sentir à quel point ils sont indispensables au succès de l’organisation.

« Nous espérons que les employeurs et les employés profiteront des défis et des activités de chaque semaine du mois, souhaite Allan Ebedes, président et chef de la direction d’Excellence Canada. Il faut espérer que la joie et le sentiment de bien-être qui se dégagent de cette célébration encourageront les milieux de travail à mettre en place et à entretenir une stratégie de milieu de travail sain qui incorpore quatre éléments critiques : physiques, psychologiques, sociaux et communautaires ».

À propos du Mois de la santé au travail au Canada (MST) – du 1er au 31 octobre

Le Mois encourage d’entretenir une culture de confiance et de respect dans le milieu de travail où les gens y sont heureux et en santé. Dans un milieu de travail sain, les gens vont au travail de bon cœur.

Le site Web du Mois de la santé au travail au Canada® propose aux organisations des outils et idées à court terme pour les aider à participer. Il contient également des études de cas et des stratégies à long terme que les organisations peuvent adopter dans le cadre d’une démarche complète et intégrée de santé organisationnelle.

Les buts du Mois de la santé au travail au Canada® sont :

de sensibiliser davantage à la santé globale en milieu de travail au Canada

de faire connaître la recherche sur la santé au travail et comment ses résultats s’appliquent à la productivité des entreprises

de faire prendre conscience de l’existence de la Norme de Milieu de travail sain ® , des outils et ressources mis à la disposition de toutes les organisations canadiennes par le biais de Mois de la santé au travail au Canada ®

, des outils et ressources mis à la disposition de toutes les organisations canadiennes par le biais de Mois de la santé au travail au Canada Accroître le nombre de milieux de travail sains au Canada

Reconnaître et célébrer les milieux de travail progressifs avec le Prix d’employeur hors pair du MST.



Nous comptons sur votre organisation pour célébrer ensemble le 21e Mois annuel de la santé au travail au Canada®. Pour avoir des idées, connaître des activités et des stratégies pour le Mois et après, visitez Mois de la santé au travail au Canada®. Valorisons nos gens afin qu’ils puissent à leur tour valoriser leur milieu de travail!

MST est présenté par Excellence Canada et en partie financé grâce à la générosité de ces organisations commanditaires :

Porte-parole : Novo Nordisk

Partisan : Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale

Industrie : SE Health

À propos d’Excellence Canada

Excellence Canada est une société sans but lucratif indépendante dont le but est de promouvoir l’excellence organisationnelle partout au Canada. Depuis 1992, Excellence Canada aide des milliers d’entreprises à devenir des cultures d’amélioration continue de la qualité et des exemples de classe internationale grâce à sa Norme d’excellence organisationnelle et sa méthodologie progressive multiniveaux.

En tant qu’autorité nationale en matière de qualité, de milieux de travail sains et de santé mentale au travail, Excellence Canada offre des cadres de travail, des normes, des services indépendants de vérification et de certification aux organisations de toutes tailles et dans tous les secteurs. C’est aussi le dépositaire et juge du prestigieux programme Prix Canada pour l’excellence, dont la gouverneure générale du Canada est la présidente d’honneur.

Pour plus de renseignements, communiquer avec :

Bonita Savard

Gérant, certification et prix

Excellence Canada

Téléphone : 1-800-263-9648 poste 233

Courriel : bonita@excellence.ca