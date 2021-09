VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - RESULTAT DU 1ER SEMESTRE 2021

English French

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2021

Très forte progression des résultats semestriels

Renforcement de la structure financière

CHIFFRE D'AFFAIRES RESULTAT OPERATIONNEL COURRANT RESULTAT NET ENDETTEMENT FINANCIER NET* 93,3 M€ 6,7 M€ -2,4 M€ 716 M€ +45% +5,5 M€ compared to H1 2020 +4,1 M€ -26 M€ +7% +3,8 M€ compared to H1 2019 +4,2 M€ -38 M€

*hors IFRS16 : 694,4M€

Reims, le 9 septembre 2021

Le Conseil d’Administration de Vranken-Pommery Monopole s’est réuni le 9 septembre 2021 sous la Présidence de Monsieur Paul-François Vranken, et en présence des Commissaires aux Comptes, pour arrêter les comptes du Groupe pour le premier semestre 2021.

Excellents résultats semestriels 2021 du Groupe Vranken-Pommery Monopole

Le Chiffre d’Affaires, le Résultat Opérationnel Courant (ROC) et le Résultat net sont en très forte hausse par rapport à ceux du S1 2020 et supérieurs à ceux de S1 2019

Accélération du désendettement du Groupe

Renforcement de la structure financière

Succès du développement Commercial : +68% à l’Export et +16,5% en France

64% du chiffre d’affaires réalisé à l’international

Fort développement international pour le champagne Pommery & Greno et pour les vins rosés Château La Gordonne en Provence.

Poursuite de la politique de premiumisation et des gains de parts de marché

Premiers fruits de la feuille de route stratégique

Transition digitale et amélioration de l’efficacité opérationnelle

Réduction des stocks par la mise en adéquation des approvisionnements avec les ventes

Nouvelle dynamique commerciale résolument orientée résultat

Confirmation des perspectives 2021

Croissance du chiffre d’affaires au minimum de +7,5%

Valeur Ajoutée en constante progression





Les résultats semestriels 2021 du Groupe Vranken-Pommery Monopole sont en forte progression, dans un contexte toujours troublé par la pandémie de Covid-19, et démontrent le bien fondé des décisions stratégiques adoptées.



Le Chiffre d’Affaires, le ROC et le Résultat Net sont supérieurs à ceux de 2019

Le désendettement du Groupe s’accélère. Les Capitaux Propres augmentent de 5M€ par rapport au S1 2020, à 371M€. La structure financière du Groupe s’en trouve renforcée.

Données consolidées en M€ 06/2021 06/2020 Variation 06/2019 Chiffre d’Affaires 93,3 64,3 +29,0 87,0 Résultat Opérationnel Courant 6,7 1,2 +5,5 2,9 Résultat Opérationnel 6,6 -0,1 +6,7 1,5 Résultat Financier -8,6 -8,8 +0,2 -9.7 Résultat Net -2,4 -6,5 +4,1 -6,6 Part du Groupe -2,4 -6,4 +4,0 -6,6

Développement Commercial : Chiffre d’Affaires en hausse de 45%

La progression du Chiffre d’Affaires se fait sur toutes les zones géographiques, avec la répartition suivante : +68% à l’Export et +16,5% en France. Il retrouve un niveau supérieur à 2019.

Le Groupe poursuit ses efforts à l’international qui représente désormais 64% du CA. Le développement est poussé pour les Champagne par Vranken et Pommery & Greno, pour le Porto par Rozès, et pour les Vins Rosés par le Château La Gordonne en Provence.

Les implantations en France et Belgique de Champagne Vranken, et des vins rosés de Camargue sont fortes. Leur développement passe par leur internationalisation programmée.

Les gains de parts de marché réalisés au plus fort de la crise se poursuivent au premier semestre. La politique de premiumisation permet également une amélioration du mix.

Très forte progression des résultats

Vranken-Pommery Monopole confirme au premier semestre 2021 sa capacité d’adaptation face à la situation exceptionnelle que représente la crise sanitaire du Covid-19.

Les décisions stratégiques engagées depuis 2018 visant à améliorer l’efficacité opérationnelle du groupe et la croissance de ses activités ont permis d’améliorer très sensiblement ses résultats par rapport au 1er semestre 2020, mais surtout par rapport au 1er semestre 2019.

Les résultats semestriels font ressortir :

Un résultat opérationnel courant de 6,7 M€, en hausse de +5,5 M€, par rapport au 1 er semestre 2020.

de en hausse de +5,5 M€, par rapport au 1 semestre 2020. Un résultat opérationnel de 6,6 M€, en progression de +6,7 M€.

de en progression de +6,7 M€. Un résultat financier de -8,6 M€, qui s’améliore de +0,2 M€ .

de qui s’améliore de +0,2 M€ Un résultat net part du groupe qui s’améliore de +4,1 M€ à -2,1 M€. Ce résultat s’explique par la forte saisonnalité des ventes en Champagne.

Renforcement de la structure financière

L’endettement financier net se réduit significativement de 26 M€ au 30 juin 2021, passant de 742 M€ à 716 M€ grâce aux mesures de désendettement annoncées et tenues. Retraité des 21,6 M€ liés à l’application de la norme IFRS 16, l’endettement financier net s’établit à 694,4 M€. L’endettement financier net est essentiellement lié au portage des stocks de Champagne.

Par ailleurs, le groupe a obtenu l’accord de ses partenaires financiers pour rembourser sur 3 ans dont 1 an de différé d’amortissement ses Prêts Garantis par l’Etat pour un montant de 24 M€.

Les capitaux propres s’élèvent à 371 M€ au premier semestre 2021, en augmentation de 5 M€ par rapport au premier semestre 2020.

Globalement, la structure financière du groupe se trouve renforcée par rapport aux situations de 2020 et 2019.

Poursuite de la feuille de route stratégique et adoption de la « Raison d’être »

Les mesures engagées de rationalisation des charges d’exploitation et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle portent leurs premiers fruits. Le Groupe poursuit les chantiers suivants :

La transition digitale , à travers le déploiement d’outils plus efficients permettant l’automatisation de tâches manuelles, une meilleure gestion commerciale et une aide à la décision.

, à travers le déploiement d’outils plus efficients permettant l’automatisation de tâches manuelles, une meilleure gestion commerciale et une aide à la décision. Une organisation agile des équipes , favorisant la transparence, les échanges et l’initiative.

, favorisant la transparence, les échanges et l’initiative. Une approche résolument orientée résultat.

Le Groupe a pris la décision stratégique de devenir une entreprise à mission et a adopté la mission suivante qui souligne son engagement historique dans la RSE : « Promouvoir la plus grande qualité des Champagnes et vins produits partout dans le Monde, tout en mobilisant l’écosystème dans lequel la Société évolue (sociétés de son Groupe, collaborateurs, partenaires, clients, actionnaires), pour la protection de l’environnement et de la biodiversité, le développement durable et la préservation de l’identité des terroirs et de la spécificité et de la qualité de leurs produits. »

Perspectives

Vendanges

En Champagne, le Comité Champagne a défini la mise en marché des raisins à 10 000 kg par hectare. Le rendement agronomique s’annonce faible mais sera compensé par le déblocage des vins de réserve.

En Provence, les vendanges du Château La Gordonne sont bonnes. En revanche, la Camargue a subi un exceptionnel gel de printemps, et un fort déficit pluviométrique dans le courant de l’été qui devraient limiter le niveau de vendange.

Lucas Carton (activité consolidée par mise en équivalence)

La Maison Lucas Carton, restaurant étoilé du Groupe et haut lieu d’image bénéficiant à la notoriété de nos marques, a été redynamisée par l’arrivée d’un nouveau Chef : Hugo Bourny.

Profitabilité

Le Groupe maintient son objectif prudent de croissance du Chiffre d’Affaires pour 2021 à +7,5%.

La politique de premiumisation de nos marques, et des perspectives de ventes favorables, doivent mener à une progression de la valeur ajoutée.

Les efforts entrepris sur l’efficacité opérationnelle devraient stabiliser les charges de fonctionnement du Groupe.

La poursuite du plan de désendettement du Groupe, conséquence de la mise en adéquation des stocks avec les ventes, permettra une réduction des frais financiers.

-> Les actions entreprises conduiront à une amélioration de la profitabilité du Groupe Vranken-Pommery Monopole à moyen terme.

Prochaine communication

Publication du chiffre d’affaires annuel 2021 : 27 janvier 2022 après bourse

A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration de vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos Rozès et São Pedro, et les vins du Douro Terras do Grifo ;

les Camargue, Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et Provence, Château La Gordonne ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.

(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

