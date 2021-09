PCAS : mise à disposition du Rapport financier semestriel 2021

MISE À DISPOSITION

DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021

Ecully, le 9 septembre 2021

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes, annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2021.

Le rapport financier semestriel 2021 est disponible :

au siège social de PCAS : 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, CS 33167, 69134 Ecully





sur le site internet de la société : www.pcas.com





sur le site de l’AMF : www.amf-france.org





PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Chiffre d’affaires du 3° trimestre 2021, le 4 novembre 2021

À PROPOS DE PCAS

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec près de 10% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 194,1 M€ et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com





PCAS NewCap



Pierre Luzeau / Eric Moissenot



Emmanuel Huynh / Louis-Victor Delouvrier







Communication financière et Relations Investisseurs Tél. : +33 1 69 79 61 32

www.pcas.com Tél. : +33 1 44 71 98 53

pcas@newcap.eu

