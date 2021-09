SAVENCIA Fromage & Dairy : Comptes semestriels 2021

Jeudi, 9 septembre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE : comptes semestriels 2021

Poursuite de la croissance sur le premier semestre 2021





Chiffres clés en M€



Juin 2021



% CA



Juin 2020



% CA



Variations en % Total Périmètre Change Organique Chiffre d’affaires 2 676 2 410 11,0 4,8 -3,2 9,4 - Produits Fromagers 1 622 60,6 1 431 59,4 13,3 8,3 -2,4 7,2 - Autres Produits Laitiers 1 136 42,5 1 051 43,6 8,1 0,1 -4,3 12,9 - Non Affectés (Intercos) -82 -3,1 -72 -3,0 13,9 2,3 -4,2 16,3 Résultat opérationnel courant 140 5,2 92 3,8























Résultat opérationnel 117 4,4 61 2,5 Résultat financier -11



-9



Impôts sur les sociétés -39 -24 Résultat de l’exercice 70 2,6 28 1,2 Résultat net part du Groupe 67 2,5 27 1,1 Endettement net (hors IFRS 16) 442 518

Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été réalisées par les Commissaires aux Comptes.

Leur rapport d’examen limité est en cours d’émission.

Les définitions et modalités de calcul des agrégats du type effets de périmètre, de change, de variation organique et d’endettement net n’ont pas évolué.

Elles sont précisées dans le rapport d’activité du groupe ainsi qu’à la note 20 des états financiers pour l’endettement net.

A 2 676 millions d’euros, le chiffre d’affaires de Savencia Fromage & Dairy bénéficie d’une progression de 11,0% dont 9,4% au titre de son évolution organique. L’impact de périmètre de 4,8% relatif à la consolidation de CF&R à compter du 1er mai 2020 est partiellement compensé par un effet de change négatif de 3,2% issu de la dépréciation des devises sud-américaines, du dollar US et dans une moindre mesure du rouble.

La croissance organique des Produits Fromagers est positive de 7,2%. Elle s’appuie sur un bon redémarrage des volumes à destination des marchés de restauration hors foyer et des ventes soutenues en grande distribution tant en Europe qu’à l’International.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers progresse de 12,9%. Il bénéficie du redémarrage des volumes vendus en food-service et de la progression des cotations des produits industriels (poudre de lait écrémé, sérum et beurre).

A 140,1 millions d’euros, le résultat opérationnel courant progresse de 47,6 millions d’euros. Il est porté par la croissance des volumes, l’amélioration de la performance industrielle et la réduction des coûts spécifiques à la crise de la Covid-19, tous marchés confondus. Dans ce contexte, la marge opérationnelle courante du Groupe atteint 5,2% contre 3,8% en juin 2020. Celle des Autres Produits Laitiers passe de 2,8% à 5,3% et celle des Produits Fromagers évolue de 4,9% à 5,9%.

Le résultat opérationnel prend en compte l’impact de dépréciations d’actifs sur l’activité nutrition infantile.

La situation financière du Groupe reste solide avec des capitaux propres de 1 631 millions d’euros et un endettement net hors IFRS 16 de 442 millions d’euros en baisse de 76 millions d’euros sur un an. Il représente 27% des capitaux propres consolidés contre 33% au 30 juin 2020.

Au cours des derniers mois, deux filiales du Groupe ont été lauréates du Plan France Relance : Armor pour ses projets de décarbonation et Soredab pour sa participation au développement du Plan Protéines France.

Perspectives du second semestre 2021

Dans un environnement toujours volatile et fortement marqué par l’évolution de la crise sanitaire, l’activité du second semestre devrait être impactée par :

les inflations amorcées tant pour les matières premières laitières que pour les emballages, énergies et transport ;

le tassement des ventes pour la consommation à domicile par rapport à un historique du second semestre 2020 très fort ;

les conséquences des inondations du 15 juillet dernier qui ont entrainé la destruction d’une partie importante de l’usine de Corman en Belgique, tel que mentionné dans notre communiqué de presse du 21 juillet 2021. Les conséquences financières sont toujours en cours d’évaluation. A date, sur la base d’une estimation provisoire, l’impact potentiel cumulé sur le résultat net des exercices 2021 et 2022 pourrait se situer aux alentours de 50 millions d’euros. Conformément à IAS10, cet événement postérieur et imprévisible à la date de clôture n’a pas donné lieu à ajustement des états financiers du 30 juin 2021 (cf. note 23 aux états financiers). Cet évènement ne remet pas en cause le développement du Groupe et sa solidité financière.





Dans ce contexte, le Groupe continuera à privilégier la sécurité de tous ses collaborateurs et partenaires ainsi que la qualité de ses relations avec tous ses clients et l’adaptation de son offre aux nouvelles demandes des marchés.

