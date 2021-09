SMCP - Information relative aux conditions financières du départ de Monsieur Daniel Lalonde

English French

Communiqué de presse – Paris, le 9 septembre 2021

Information relative aux conditions financières du départ de Monsieur Daniel Lalonde

Le Conseil d’administration lors de sa réunion du 2 septembre 2021, en se fondant sur les travaux et les recommandations du Comité de Nomination et des Rémunérations, a acté des conditions financières du départ de Monsieur Daniel Lalonde - Directeur Général du Groupe SMCP, détaillées ci-après :

Monsieur Daniel Lalonde percevra sa rémunération fixe (qui s’élève en année pleine à 900 000 euros), jusqu’à la date de cessation de ses fonctions calculée au prorata temporis et ne percevra pas de rémunération variable au titre de l’exercice 2021, celle-ci étant notamment conditionnée à la satisfaction d’une condition de présence qui ne sera pas remplie. Monsieur Daniel Lalonde s’était vu attribuer des actions de performance en Novembre 2017, Janvier 2020 et Janvier 2021 dont certaines tranches sont encore en cours d’acquisition. Celles-ci ne lui seront pas livrées, étant soumises à des conditions de présence qui ne seront pas satisfaites. Le Conseil d’administration a décidé de dispenser Monsieur Daniel Lalonde de son engagement de non-concurrence d’une durée de 12 mois et il ne recevra pas d’indemnité à ce titre. Monsieur Daniel Lalonde, en considération du caractère volontaire de son départ, ne bénéficiera pas d’indemnité de départ.

À PROPOS DE SMCP

SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 43 pays, le groupe comprend un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).

