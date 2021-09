Les coûts établis par les conservateurs portent à poser une question critique : Que coupera Erin O’Toole pour équilibrer le budget?

OTTAWA, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les conservateurs ont publié les coûts de leur plan budgétaire mais ils prétendent encore qu’ils réaliseront une croissance peu réaliste en même temps qu’ils réduiront les dépenses futures, comme par magie – ce qui laisse un gigantesque trou dans leur programme budgétaire. Ils ont reconnu qu’ils retireraient des milliards de dollars à notre filet de sécurité social en annulant les accords sur les garderies.



« Le plan budgétaire conservateur, qui ressemble à un fromage suisse, apporte plus de questions que de réponses à l’électorat. Erin O’Toole refuse encore d’indiquer ce qu’il est prêt à couper pour équilibrer le budget », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « La dernière fois qu’ils ont dirigé le gouvernement, M. O’Toole et les conservateurs ont réduit le financement des soins de santé et comprimé l’AE pendant qu’ils accordaient de généreux allégements d’impôt à leurs amis du monde des affaires. Il promet déjà de réduire le financement des garderies. Que prévoit-il couper d’autre cette fois?”

Madame Bruske signale en outre que le plan des conservateurs promet un examen du régime fiscal pour « améliorer la compétitivité », ce qui, dans le langage des conservateurs, signifie qu’ils accorderont de nouvelles réductions d’impôt aux plus riches.

« Nous devons instaurer de toute urgence un impôt sur la fortune et un régime fiscal plus équitable. Il y a longtemps que le Canada aurait dû rééquilibrer notre système fiscal pour que nous puissions réparer notre filet de sécurité social abimé », ajoute madame Bruske. « Mais les conservateurs donnent toujours la priorité à la réduction des impôts sur les sociétés et au dégrèvement des personnes les plus riches pendant qu’ils réduisent les soins de santé et les services vitaux sur lesquels comptent les familles travailleuses. »

